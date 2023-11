Lewandowski, el único blaugrana sin ticket para la Eurocopa

Polonia deberá jugar la repesca en el parón internacional de marzo para saber si estará en Alemania 2024 Los polacos jugarán las semis ante Gales, Estonia o quien resulte de un sorteo entre Finlandia, Ucrania o Islandia

Polonia empató ante la República Checa (1-1) y queda a expensas de la repesca para estar en la Eurocopa que se jugará en Alemania en verano de 2024. Su gran estrella, Robert Lewandowski es, de hecho, el único futbolista internacional del Barça que no tiene el pase directo para disputar el torneo continental en el bolsillo. Deberá ganárselo como ya sucedió para estar en el pasado Mundial de Catar, cuando los polacos tuvieron que jugar la final de la repesca (Rusia habría sido rival en semifinales, pero quedó excluida por la invasión de Ucrania) ante Suecia (2-0, con gol de Lewy).

No está siendo nada fácil para Lewandowski liderar a un combinado polaco que no atraviesa por su mejor momento. La Asociación Polaca de Fútbol (PZPN) parece no dar con la tecla en lo que al seleccionador se refiere. Fernando Santos firmó en enero de este mismo año, pero en septiembre fue destituido a causa de los malos resultados (el 2-0 ante Albania acabó con él). Su sustituto, Michal Probierz, tiene mucha experiencia, pero nunca al más alto nivel y la afición polaca anda con la mosca detrás de la oreja por su amistad con el presidente de la PZPN, Cezary Kulesza. Hay quien en Polonia le considera un hombre de paja.

Michal Probierz, seleccionador polaco | AFP

La realidad es que el nuevo seleccionador tampoco ha dado con la tecla a la hora de convertir en un equipo sólido a futbolistas más veteranos como el propio Lewandowski o Zielinski con otros más jóvenes como Jakub Kiwior o Zalewski. Su única victoria fue en el debut ante las Islas Feroe (0-2) y el reciente 2-0 a Letonia en un amistoso. Pese a todo, su cargo no peligra, por lo menos hasta la respesca, en la que Polonia deberá jugarse el pase a la Eurocopa 2024.

El sorteo de la repesca de la Eurocopa 2024

El sorteo del playoff de repesca se celebrerá el jueves 23 de noviembre en Nyon (Suiza). Todos los equipos que quieran optar a las tres únicas plazas que ofrece este mini torneo deberán jugar unas semifinales y una final. Son tres grupos de cuatro equipos cada uno de ellos. Las eliminatorias están previstas para el 21 y el 26 de marzo a partido único.

Lewandowski deberá pelear por estar en la Eurocopa de Alemania 2024 | AFP

Polonia está encuadrada en la ruta A Gales, Polonia, Estonia y quien resulten de un sorteo entre Finlandia, Ucrania e Islandia. En la ruta B están Israel, Bosnia y dos selecciones que saldrán de un sorteo entre Finlandia, Ucrania e Islandia. La ruta C ya está definida y en ella están Georgia, Kazajistán, Grecia y Luxemburgo.

Robert Lewandowski, pues, tiene ante sí un nuevo desafío: meter a Polonia en una nueva Eurocopa, un torneo que juega de forma consecutiva desde la edición de 2008. En este periodo de tiempo, el mejor resultado fue los cuartos de final alcanzados en 2016.