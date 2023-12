Lewandowski ya no es intocable

El Barcelona jura y perjura que Lewandowski no se irá en verano y su representante Pini Zahavi que por supuesto que cumplirá su contrato hasta el 2025. Sin embargo, la realidad es otra. En parte del club y la directiva crece el descontento con el rendimiento del delantero polaco.

Hasta el punto de que no debemos descartar un traspaso en verano, posiblemente a Arabia. Es cierto que todo dependerá de si el jugador quiere o no, que parece que no, pero cada vez hay más voces partidarias de su salida. Me cuentan que en nombre del club han hablado con un agente árabe (todos los traspasos a Arabia Saudí deben pasar por un intermediario autorizado en el país) para que interceda y sondee la opción de un traspaso en junio a algún club árabe.

Pini Zahavi parece que tampoco lo ve mal. No olvidemos que la ficha de Lewandowski será muy alta el año que viene. Se habla de pedir cerca de 30 millones de euros pero la cifra más factible estaría en torno a los 20 'kilos', a los que habría que unir el ahorro de la ficha. Este verano habrá caso Lewandowski.