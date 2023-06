Lewandowski: "El gol ante el Espanyol fue una emoción increíble"

El delantero polaco recuerda sus sensaciones tras marcar el gol que certificó el título liguero Gol-Ball subasta con fines benéficos los balones con los que Kessie y Lewandowski dieron LaLiga al Barça

La empresa Gol-Ball que certifica y autentifica los balones de gol de LaLiga, ha creado una colección única en el mundo con dos balones que definen el campeonato de LaLiga Santander que ha conseguido esta temporada el Fútbol Club Barcelona, para que mediante una subasta, puedan acabar en manos de los aficionados. Pero antes, los aficionados culés podrán disfrutar de ellos en un tour que visitará algunos puntos emblemáticos de la ciudad condal.

Lewandowski describió la emoción que sintió al anotar el gol decisivo ante el Espanyol: "Para ser honesto, fue una emoción increíble. Sabía lo importante que era para nosotros asegurar el primer puesto y ganar el campeonato. Aunque he marcado goles más difíciles, recibí el pase perfecto de Baldé y no podía dejarlo escapar. A veces, el gol más sencillo puede ser el más difícil de marcar", explicó el prolífico delantero del Barça.

El polaco también destacó las posibilidades del proyecto: Robert Lewandowski, en su entrevista, también tenía unas palabras para todos los aficionados del fútbol, “creo que es una excelente idea que los fans puedan ser dueños de algo tan único. Nunca hay dos goles iguales y eso es lo que les hace tan especiales. Me encantaría quedarme con estos dos balones al lado de mis trofeos en casa. Pero me siento bien sabiendo que terminarán en las manos de un fan y algo más importante aún, que tienen un fin benéfico lo que me hace sentir en paz”, concluye.

El otro balón es el del gol que marcó Franck Kessié al eterno rival, el Real Madrid, en el partido más seguido en todo el planeta, El Clásico. Este tour de los dos balones que serán subatados estarán en lugares icónicos de la ciudad condal para todo los aficionados al fútbol. El día 27 de junio se podrán ver en el Corte Inglés Portal de Ángel, los días 28 y 29 en el Corte Inglés de la Diagonal y para terminar, el día 30, en dos lugares emblemáticos de la ciudad Condal: la Fuente de Canaletas (sitio de celebración de las míticas victorias del actual campeón de LaLiga) y a las afueras de la Sagrada Familia de Barcelona.