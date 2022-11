Kessie seguirá en enero, pero el Barça estudia su futuro para verano

Ni el club ni el centrocampista escucharán ofertas en el mercado invernal Si sigue con minutos residuales, las dos partes buscarán una salida en junio

Franck Kessié no se moverá del Barça en este mercado de enero. El club no tiene previsto darle salida y el jugador no está por la labor de escuchar ofertas, por lo que seguirá en el proyecto hasta finales de temporada.

El club blaugrana, eso sí, analizará su situación en junio y si sigue siendo un futbolista con minutos residuales se intentará buscar la mejor solución para las dos partes.

Kessié no ha acabado de convencer al cuerpo técnico ni al área deportiva. El club quería un jugador de músculo y el futbolista africano era una buena oportunidad de mercado. En el Milan cuajó varias buenas temporadas, pero su adaptación al Barça le ha costado y el juego combinativo de los blaugrana no le hace sentirse cómodo.

Kessié tenía el sueño de jugar como blaugrana y va a intentarlo hasta el final, aunque es poco probable que gane presencia en el tramo decisivo de la temporada.

Xavi le ha utilizado como titular en contadas ocasiones y solo para dar descanso a los titulares en el centro del campo. Kessié no lo ha hecho mal, pero no se trata de un jugador diferencial, algo que en el Milan sí consiguió.

En el club sí admiten que varios clubs han preguntado por él e, incluso, que se podría gestionar un traspaso, pero no se hará. Además, el jugador se está recuperando de una lesión que le tendrá alejado de los terrenos de juego hasta mediados de enero.

Kessié tampoco quiere irse ahora. Está convencido de que puede ir a más y lo intentará, aunque está a la expectativa de lo que se decida con él en junio. Llegó libre, por lo que no habría demasiados problemas para encontrarle salida. Y su cartel en Italia es excepcional. El Barça prepara movimientos para su centro del campo en el próximo proyecto y Kessié deberá dar un paso adelante si desea seguir.