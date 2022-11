¿Quiere regresar Kessie al Milan este verano?

Desde Italia aseguran que el centrocampista quiere más protagonismo Quiso probar la experiencia blaugrana y en verano podría tomar decisiones

A pesar que desde su entorno se afirma claramente que no se moverá del Barça, la rumorología entorno a Kessie sigue por todo lo alto. El jugador africano no tiene muchos minutos en el equipo blaugrana y, desde Italia, aseguran que podría volver al Milan. En concreto, el canl 'Milan Live' asegura que su entorno no ve claro su rol en el Camp Nou. "En Milan era presidente y en el Barça quizás se le considera subsecretario. Fuentes de su entorno me dijeron que a Kessie le gustaría volver al Milan", aseguran.

Kessié no es un fijo en los onces titulares del Barça y su presencia en los partidos importantes ha sido mínima. El ex del Milan sabía que la competencia iba a ser muy dura y parece que no se ha ganado totalmente la confianza de Xavi Hernández. En su último partido se lesionó muscularmente de forma importante y habrá que ver cuando vuelve y en qué condiciones.

El centrocampista quiere apurar todas sus opciones en el Barça aunque el club está gestionando la llegada de algunos centrocampistas para el mes de junio. Habrá que ver si tiene espacio en la nueva plantilla, pero parece claro que en el Milan le abrirían las puertas de par en par. En los últimos días también se le ha relacionado con el Aston Villa aunque en enero no saldrá. Otra cosa es lo que pase en verano.