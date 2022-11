Kessie se rompe y no volverá hasta fin de año

Sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y podría estar un mes y medio de baja Ha jugado como pivote en sustitución de Busquets y Xavi ha quedado satisfecho con su partido

La mala noticia del partido intrascendente contra el Viktoria Plzen ha sido la lesión de Franck Kessie. El marfileño ha sido titular jugando como medio centro en sustitución del sancionado Sergio Busquets, pero ha tenido que dejar el terreno de juego en el minuto 67 con mucho dolor tras un notar un pinchazo en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda cuando salía en carrera montando un contragolpe. “Kessie está jodido, está mal. Se ha hecho daño en el isquio”, advertía Xavi tras el partido.

Se le harán pruebas hoy en Barcelona para determinar el alcance de la lesión en el bíceps femoral, pero todo apunta a que estará un mínimo de un mes y medio de baja. Se perderá los dos partidos que jugará el Barça antes del parón por el Mundial de Qatar, contra el Almería y el Osasuna, y deberá estar recuperado para cuando se reanude la competición en un par de meses, concretamente el 31 de diciembre en el derbi ante el Espanyol.

PIVOTE

Hasta el momento de caer lesionado, Kessie había realizado un partido más que aceptable en una posición en la que prácticamente no se le había visto desde que llegó al Barça el pasado verano, pues el técnico lo había utilizado más como interior. Había completado 56 de 65 pases con acierto y había ganado seis duelos, imponiendo su fortaleza física en el centro del campo. “Es una buena opción para el pivote. Lástima de la lesión. Estaba jugando bien en esa posición en un contexto que no era fácil”, dijo el entrenador de Terrassa sobre el jugador marfileño, que no ha tenido tantas oportunidades como hubiese deseado en esta primera parte de la temporada. Ha disputado 485 minutos repartidos en trece partidos, marcando un gol, precisamente ante el Viktoria Plzen.