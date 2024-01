Kalvin Phillips, una utopía para el Barça

El FC Barcelona ya tiene asumido que la de Kalvin Phillips no es una opción realista de cara a este mercado de invierno. Ni la de Phillips ni prácticamente ninguna, de hecho. El centrocampista del Manchester City gusta al Barça e incluso llegó a haber contactos con su entorno -que no con el City-, pero los números no salen por ningún lado. Salvo sorpresa mayúscula, el británico saldrá cedido a algún club de la Premier, partiendo como favoritos West Ham y Newcastle.

El perfil de Kalvin Phillips gustaba en el club catalán por su posición y capacidad de despliegue. Sin Gavi, lesionado, Xavi y Deco coinciden en que al equipo le falta una marcha más en la medular. Dicha intensidad la podría aportar el jugador del Manchester City, pero las claves de la operación dejan al Barça en fuera de juego.

En primer lugar, el club sigue sin tener 'fair play' para realizar ningún movimiento. Se ha intentando todo. En contacto permanente con LaLiga, las consultas han sido frecuentes buscando cómo podría el conjunto catalán gozar de espacio salarial. Sin embargo, la patronal le sigue recordando al Barça que sin los 40 millones de euros de Libero pendientes de ingresar no hay ninguna opción de inscribir a nadie.

El City no 'regala' esta vez

No solo esto, sino que el conjunto británico pretende que quien se haga cargo de Kalvin Phillips asuma también un alto porcentaje de su considerable ficha, algo que el Barça difícilmente podía hacer. Es más, desde Inglaterra incluso se comenta que el City pediría incluso una pequeña cantidad. Es decir, exigiría una cesión remunerada.

Ante tal situación, el futuro inmediato de Kalvin Phillips está en la Premier League. Varios clubes han mostrado un fuerte y real interés y todo indica que entre West Ham y Newcastle andará el caballo ganador.