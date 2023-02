Junior: "El Barça es favorito ante el Manchester United"

Junior Firpo atendió a SPORT en Leeds y conoce muy bien al rival del Barça de sus duelos en la Premier League El lateral se saca el sombrero ante Balde: "Me tiene impresionado, es un avión. Tienen lateral para diez años"

Junior Firpo sale de entrenar. Es un día movido en la Leeds United Training Ground, la ciudad deportiva del Leeds. Hay cambio en el cuerpo técnico. Llega el español Javi Gracia. Le esperamos fuera. No queremos molestar. Aparece con un Rolls Royce guapísimo en cuya matrícula puede leerse “F3RPO”. Junior siempre ha sido un grande. Nos acompaña a una cafetería cercana.

Le veo bien.

Sí, estoy muy contento. He olvidado ya las lesiones, me he puesto en manos de una nutricionista y de un cocinero y las lesiones han quedado atrás.

Y juega.

Sí, estoy jugando y estoy cada vez más adaptado a la Premier.

En un gran club.

Esto es una Superliga. La capacidad que tienen los clubs para firmar es muy grande. Nosotros entre verano e invierno nos habremos gastado 150 millones de libras.

¡Qué barbaridad!

Esto es una Superliga, pero súper avanzada.

¿Y el fútbol? ¿Es tan rápido como dicen? ¿Se nota el cambio?

Se nota mucho. El fútbol de aquí es muy loco, muy de transición. Ahora atacas, ahora tienes que defender... No hay pausa como la hay en LaLiga, pero es verdad que tácticamente los equipos son algo más desorganizados.

"El equipo juega para Rashford"

El Manchester United no lo parece. ¿Va a sufrir el Barça?

Va a sufrir porque el United es un equipo que ahora está muy bien y tiene a un jugador que todo lo que toca entra, Rashford, pero vigilando a Rashford, quitándoles el balón y teniéndolo más tiempo que ellos, yo creo que lo tienen más o menos dominado.

Rashford da miedo.

Va bien por arriba, es rápido, el equipo juega para él, tiene a Bruno por detrás, que es muy peligroso. ¿Qué destacaría de Rashford?Todo.

¿Ycómo se le para?

Nosotros lo que hicimos es orientar la salida de balón a su lado derecho, que tenían a Wan-Bissaka, y creo que ahí el Barça es algo que podría aprovechar.

"Hablé con Frenkie y está súper contento"

Si la clave es tener el balón... Sin Gavi ni Pedri, ¿qué?

Pues es más complicado, pero yo creo que el Barça de ahora mismo es totalmente diferente a lo que era los últimos años. Muchos jugadores jóvenes, gente que no ha ganado tanto y tienen hambre. Me alegro mucho por ellos. Ves a Araujo, que ahora es uno de los mejores, sino el mejor central del mundo... Ver cómo ha crecido es espectacular. ¡Y Frenkie! El otro día hablé con él y está súper contento. Por fin le están saliendo las cosas.

Junior Firpo conversó con SPORT tras el entrenamiento del Leeds | Valentí Enrich

¿Habla con muchos?

Sí, con bastantes. Y me alegro muchísimo de cómo les va. Son muy buenas personas.

Insisto, sin Gavi ni Pedri.

Claro, se les va a echar de menos. Gavi en un partido así... Pero bueno, lo que digo, el Barça tiene ahora una plantilla muy competitiva.

Ahí está Balde, que juega en la que fue su posición.

Balde me tiene impresionado. Cuando yo estaba allí, subía de vez en cuando y le veías. Era un avión, rapídisimo, pero era muy joven. Ahora lo ves y defiende súper bien. En el uno contra uno es difícil irse de él y atacando es muy potente. Tienen lateral para diez años.

"Acabé muy quemado"

Si a Junior le hubiera tocado entrenar con Xavi...

Igual la cosa habría ido diferente, pero bueno. Acabé muy quemado y necesitaba irme. No me veía aguantando. Era muy joven, llevaba una temporada y media en la élite y es complicado lidiar con esa presión tan fuerte. Al principio cuesta. A veces pienso que ojalá estuviera ahí ahora con la madurez que tengo hoy. Por eso digo que tiene mucho más valor lo que están haciendo Pedri, Gavi, Balde... Es que es una barbaridad. Es verdad que es otro contexto. Era otro Barça y ahora todo es positivo, pero aún así me parece incríble todo lo que hacen. Quieren ganarlo todo y eso es fundamental.

Volvamos a Old Trafford. ¿Las grandes derrotas europeas son pasado?

Hombre, lo veo complicado, ves al Barça competir en LaLiga, y ves un equipo que está muy bien organizado, que sabe a lo que juega. Cuando va a Europa a veces pasa lo que pasó en Champions, pero yo no veo ahora lo del pasado. Y creo que si pasan esta eliminatoria... ¡Es una eliminatoria de Champions! Problablemente sea mejor que muchas que se juegan en la Champions. Y yo no veo que no tengan equipo para pelear contra el United. Al revés, creo que el Barça es favorito.

Junior está adaptado a la vida inglesa | Valentí Enrich

¿En serio?

Bajo mi punto de vista, sí. Nosotros hemos jugado contra el United, estamos peleando por no descender y ellos por entrar en Champions, pero íbamos ganando 0-2 y nos empataron con dos goles al final. Yen casa, si ves el partido, no ganamos por detalles. Se le pudo ganar.

¿Ten Hag es el gran resposable del cambio del United?

Sí. Y sin que haya habido muchos fichajes que le hayan cambiado la cosa... Casemiro es un gran fichaje, pero si miras la plantilla es la misma del año pasado casi. Así que...

Me estoy viniendo arriba.

Tienen que controlar mucho las transiciones, ahí estará la clave porque son muy rápidos arriba, pero si lo hacen el Barça es favorito.