Otro jugador que dice 'no' al Barça: Leroy Sané rechaza venir

El Barça espera tiene como uno de sus objetivos prioritarios para el próximo proyecto el fichaje de un extremo diferencial que pueda aportar desborde y gol. Raphinha no ha resultado y Joao Félix no es un banda puro.El club blaugrana había sondeado ya algunas opciones y Leroy Sané (Bayern) era uno de los candidatos firmes, pero el internacional alemán habría decicido ya no venir al club blaugrana este verano y podría renovar con el Bayern.

Sané era uno de los candidatos ideales por calidad y situación contractual. El ex del Manchester City está completando una magnífica temporada en el Bayern, pero acaba contrato en el 2025 y todavía no había renovado. De hecho, el futbolista no quería hablar nada hasta finales de temporada, algo que podía colocarle en el mercado a un precio interesante. Y el Barça se interesó por su situación.

El extremo alemán sabía de los contactos abiertos por el que era su agente, Fali Ramadani, con buena entrada en el Barça ya que es el agente de Marcos Alonso y ha ayudado en las salidas de varios jugadores que no interesaban. El nombre del alemán estaba encima de la mesa, pero el Barça no había dado más pasos adelante esperando concretar cuanto dinero podrá invertir el próximo verano y el futbolista se habría cansado de la situación.

De hecho, Sané ha protagonizado un movimiento clave para su continuidad en el Bayern durante las últimas semanas al cambiar de agente. Fali Ramadani ha dejado de representarle y ahora lo lleva Christian Schmid, agente de Musiala y que mantiene muy buenas relaciones con el club bávaro.Este nuevo puente podría ser determinante para avanzar en las negociaciones por la continuidad del futbolista.

El Barça no era el único equipo interesado en Sané, ya que el Liverpool y el Chelsea también habían realizado movimientos en los últimos meses a la espera de la decisión de un futbolista que ahora es absolutamente clave en los esquemasde Thomas Tuchel.