Alba vuelve a la titularidad con gol y asistencia

El lateral ha inaugurado el marcador y ha dado el pase del tercer gol de Raphinha Había sido suplente en los últimos cuatro partidos y ha llevado el brazalete tras la lesión de Busquets

No era titular Jordi Alba en el Barça desde el pasado 19 de enero en partido de Copa contra el Ceuta. El lateral catalán había empezado en el banquillo los últimos cuatro encuentros. Balde le ha ganado la titularidad y en Girona, Xavi prefirió a Marcos Alonso, aunque tuvo que tirar de Alba en la segunda mitad en busca del gol, siendo el catalán decisivo en la jugada del tanto de la victoria de Pedri.

Hoy, Alba ha vuelto a ser decisivo marcando el primer gol del partido y permitiendo al Barça sumar una nueva victoria que le lleva a sumar ocho puntos más que el Real Madrid en la clasificación. El de L’Hospitalet, con el brazalete de capitán que se ha puesto tras la lesión de Busquets, ha celebrado su primer gol del curso, marcado tras un gran pase de Kessie y que ha servido al equipo de Xavi para tumbar el muro que ha plantado el Sevilla ante la portería de Bono.

Alba, tras no tener minutos el pasado miércoles en el Benito Villamarín, ha regresado hoy al once inicial aprovechando que Balde ha pasado en los últimos días por un proceso febril. El catalán ha sido el único cambio en el once inicial de Xavi y el encargado de abrir el campo por la banda izquierda. No lo ha tenido fácil pues Jorge Sampaoli ha apostado por un planteamiento muy defensivo, con cinco hombres atrás, pero ha protagonizado varios centros peligrosos ya en la primera mitad. Hacia el cuarto de hora se ha sacado un buen pase desde la izquierda que Gudelj ha logrado cortar cuando Lewandowski ya se relamía. Y otro centro suyo ha estado a punto de significar el primer gol del partido, cuando Gudelj, en su intento de despejar el balón, ha estado a punto de introducir el balón en la portería de Bono. Poco trabajo en defensa ha tenido en la primera mitad, pero ha replegado bien en las escasas ocasiones que los andaluces han salido al contragolpe.

GOL Y ASISTENCIA

Tras la reanudación, Alba ha seguido siendo un recurso ofensivo para el Barça ante un Sevilla que todavía se ha encerrado más buscando un punto que ha empezado a irse al limbo en el minuto 58, cuando el lateral catalán ha logrado batir a Bono con un remate cruzado desde el interior del área. Y no ha sido la última acción decisiva de Alba, pues suyo ha sido el buen centro que ha servido a Raphinha para marcar el tercer gol del Barça. Poco después, Xavi lo ha cambiado, recibiendo la ovación del Camp Nou.