De Jong ni piensa en salir del Barça

El centrocampista hace oídos sordos a los nuevos rumores sobre el interés del United El holandés tiene claro que desea cumplir contrato, tal y como explicó públicamente

Frenkie de Jong y su entorno tienen muy clara su postura de no abandonar el Barça en el próximo mercado de fichajes, tal y como ya decidieron el pasado verano. Según el periodista Fabrizio Romano, nada ha cambiado en el pensamiento de Frenkie ya que su intención es la de continuar en el club blaugrana y ahora más que tiene galones en el equipo titular como una pieza clave en el esquema de Xavi Hernández.

Tanto De Jong como su entorno no saben nada de un nuevo supuesto interés del Manchester United para ficharle en verano. No les ha llegado nada, ni tampoco negociarían su salida en el caso de que hubiese una oferta de por medio. El holandés tenía muy claro el pasado verano que el club estaba dispuesto a abrirle las puertas, pero tomó una determinación y no piensa cambiar ahora al respecto.

Sí que es cierto que el Manchester United busca la llegada de dos futbolistas diferenciales para su próximo proyecto deportivo. Uno será en la parte ofensiva del equipo y se especula con el posible fichaje del jugador del Nápoles Víctor Oshimen. La otra gran inversión prevista es para un mediocentro organizador que pueda complementarse con Casemiro en el centro del campo. El futbolista del Dortmund Bellingham sería una opción, pero el técnico del United, Erik Ten Hag, le gustaría hacer un nuevo intento por De Jong.

El jugador holandés ahora no ha recibido ninguna presión en el club blaugrana y tiene claro que el Barça no quiere soltarle a pesar de que puede haber alguna venta importante el próximo verano. La idea del Barça y del futbolista es apostar por una continuidad a largo plazo para seguir evolucionando el proyecto con el claro objetivo de volver a hacer cosas grandes en la Champions.