Joao Félix sigue siendo una opción para el Barça

Desde el Barça ofrecieron al Atlético un trueque por Griezmann cuando el francés todavía era jugador culé Mendes, agente del jugador, habría insistido a Laporta en diversas ocasiones para materializar el traspaso de Joao

Pese a que Joao Félix está a un solo paso de firmar su cesión al Chelsea, su nombre se sigue relacionando con el FC Barcelona. El todavía delantero del Atlético de Madrid es uno de los deseos de Joan Laporta, y así lo ha recordado el periodista y colaborador de SPORT, Rubén Uría, en el programa 'Onze' de Esport3.

Recordemos que en SPORT, en verano de 2021, ya informamos que Joao Félix pudo ser jugador blaugrana. De hecho, Mateu Alemany y la dirección deportiva del Barça ofrecieron al Atlético un trueque por Griezmann cuando el francés todavía era jugador culé. Es más, antes del trueque, Mateu se puso en contacto con Miguel Ángel Gil Marín para pedir la cesión del portugués y así quitarle el 'problema' a Simeone.

Aunque el entrenador colchonero veía ambas opciones con buenos ojos, la cúpula rojiblanca, con Cerezo a la cabeza, vetó las dos operaciones y todo acabó con la cesión de Griezmann al Metropolitano.

UNA OPERACIÓN QUE PUEDE REACTIVARSE

La historia Barça - Joao Félix, sin embargo, no está acabada. Según Uría, el Barça no habría presentado oferta de cesión para este mismo mercado de invierno por los conocidos problemas de fair play financiero de la entidad culé, pero la operación podría reactivarse en verano. Mendes, agente del jugador, habría insistido a Laporta en diversas ocasiones para materializar el traspaso de un Joao Félix que, cuando vuelva de la cesión de Londres, parece que no seguirá vistiendo la camiseta del Atleti con Simeone en el banquillo.