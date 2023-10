Iturralde González explica por qué se le ha reducido la sanción a Nacho y no a Lewandowski

Ha asegurado que "si Portu siguiera lesionado, Nacho hubiera cumplido los tres partidos" Y ha recordado que a Lewandowski no le cayeron tres partidos: "le pusieron uno por la doble amarilla" (el mínimo) y "dos por el gesto despectivo" (el mínimo), por lo que Apelación no pudo entrar "y no hubo rebaja"

Eduardo Iturralde González, exárbitro de Primera División, ha explicado este martes la razón por la que el Comité de Apelación de la RFEF ha rebajado la sanción del madridista Nacho de tres a dos partidos después de la escalofriante entrada a Portu durante el Girona-Real Madrid del pasado 30 de septiembre en Montilivi.

Iturralde, en la Cadena SER, ha comentado que "primero hay que preguntar por qué le ponen tres partidos a Nacho. Le ponen tres partidos dado que consideran que hay una lesión, como la hubo, de Portu, y que el equipo rival se queda con diez jugadores porque tienen que retirarlo".

El exárbitro ha agregado que "entonces, generalmente, como dice Competición, solo pone uno en jugadas similares pero, siempre que el jugador pueda continuar y no haya lesión. Al poner solo uno el Comité de Competición, el Comité de Apelación no lo puede quitar, pero al poner en ese arco de uno a tres, el máximo, le quitan uno (el Real Madrid quería que le quitaran dos) porque Portu puede jugar al siguiente fin de semana (fue convocado por su equipo) y, entonces, la gravedad ya no es tanta. Sigue existiendo esa gravedad de que hubo una lesión y el equipo se quedó con diez y por eso le quitan un partido, así de sencillo".

Iturralde confirmó que "si Portu siguiera lesionado, Nacho hubiera cumplido los tres partidos".

Agregó también que "aquí se mezcla todo" y se preguntó por qué le pusieron tres partidos a Lewandowski en Pamplona la pasada temporada y no le quitaron ninguno y le pusieron tres a Nacho y le han quitado uno. "Pues muy sencillo: porque a Lewandowski no le pusieron tres, le pusieron uno por dos amarillas y dos por hacer el gesto. Lo mínimo por dos amarillas es uno, entonces Apelación no puede entrar y lo mínimo por hacer un gesto despectivo al colegiado son de dos a cuatro. Le pusieron el mínimo, que eran dos, por eso Apelación no pudo entrar y no hubo rebaja".