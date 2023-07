Isco: "Bartomeu me llamó para irme al Barça"

El futbolista declaró en Marca que el ex presidente lo quiso fichar "con lo que pagaba a esa época..." En ese momento, Isco Alarcón lo tenía claro: "No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo"

El diario Marca ofreció el segundo capítulo de su entrevista a Isco Alarcón y, en esta ocasión, se refiere al FC Barcelona. El jugador revela que tuvo una oferta del ex presidente, Josep Maria Bartomeu, para incorporarse a la entidad barcelonista.

Isco desveló que "me llamó Bartomeu y con lo que pagaba Bartomeu en esa época... Pero yo estaba en el Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario..."

El andaluz no pensaba moverse porque el conjunto blanco "era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba... No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo. La ciudad, además, es maravillosa. Como he disfrutado en el Madrid sabía que no iba a disfrutar en otro sitio".

Isco se encuentra actualmente sin equipo después de que rescindiera su contrato con el Sevilla en el mercado de invierno cuando, según él mismo también afirmó, fue agredido por el director deportivo, Monchi.