Incógnita Marcos Alonso

No entra en las quinielas para Old Trafford, pero ha sido titular en todos los partidos en Europa excepto uno A pesar de estar jugando de central, su perfil encajaría más como lateral para el partido que se prevé en Mánchester

No entra en las quinielas para ser titular en Old Trafford, pero esta temporada ha sido titular en todos los partidos del Barça en Europa excepto uno. Xavi ha encontrado en Europa un espacio donde darle minutos al ex del Chelsea, que se ha encontrado con un escenario complejo: cuando conoció el interés del Barça, pensaba que solo competiría con Jordi Alba, pero entonces irrumpió Alejandro Balde.

Ante esta situación (tres jugadores para una posición), Xavi le está dando minutos sobre todo como central, una posición en la que todavía está tratando de ajustarse. Marcos Alonso ha participado en seis de los siete partidos que el Barça ha jugado en Europa esta temporada. Y en estos seis ha sido titular, quedándose solo fuera de la convocatoria ante el Plzen en el Camp Nou en la Champions.

En sus tres primeros partidos como titular en la Champions, ante el Bayern en el Allianz, y los dos encuentros ante el Inter, ocupó el lateral izquierdo. Una tendencia que ya cambió en los últimos partidos de la fase de grupos.

Alonso jugó como central en los intrascendentes partidos en casa ante el Bayern y como visitante ante el Plzen. Y volvió a repetirse en la Europa League: en la ida ante el United jugó de central la lado de Kounde.

Marcos Alonso abrió el marcador y se emocionó dedicándole el gol a su padre | Telefónica

Con Alonso en el once esta temporada el Barça en Europa suma una victoria, dos empates y tres derrotas. En Old Trafford todo apunta a que Xavi apostará por la defensa de gala con Kounde, Araujo, Christensen y Balde, pero ya hubo sorpresas en la ida. Por características, parece un partido en que Alonso encajaría más como lateral/carrilero que como central.

Si Xavi repite con la fórmula de los cuatro centrocampistas, el defensa encargado de ocupar la banda izquierda tendrá muchos metros por recorrer. Alonso, un futbolista de mucho recorrido, tiene además mucha experiencia en duelos en Old Trafford de su etapa en la Premier con el Chelsea. Habrá que ver si Xavi vuelve a sorprender con la titularidad de Alonso o se decanta esta vez por la defensa clásica.