Iñaki Peña no podrá jugar la Copa del Rey

Según 'Tot Costa', la RFEF ha comunicado al Barça que no permite jugar al meta al tener ficha del filial y ser mayor de 23 años Xavi Hernández deberá buscar otro portero para el duelo ante el InterCity de mañana

Xavi Hernández no podrá contar con Iñaki Peña para el duelo de Copa del Rey ante el InterCity. Según apunta el 'Tot Costa', la Real Federación Española de Fútbol se ha puesto en contacto con el FC Barcelona para informarle de que el meta alicantino no podrá jugar el partido de mañana puesto que la competición copera no permite la presencia de futbolistas con ficha del filial mayores de 23 años.

Iñaki Peña aún tiene 23, pero se ha iniciado el año donde ya cumpliría los 24. Los agentes del jugador están terminando de cerrar la renovación con el FC Barcelona para sellar su futuro de azulgrana, pero aún no se ha llegado a un entente para hacer oficial que el meta ya es contractualmente jugador del primer equipo.

De momento, Peña sigue jugando con el primer equipo pero lo hace con ficha del filial. Si no se produce una renovación y una subida contractual al primer equipo, Iñaki Peña no podría jugar la Copa del Rey con el Barça. A priori, estaba llamado a ser el portero de la Copa.