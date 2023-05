Imanol Alguacil espera a un Barça "súpercompetitivo"

El técnico de la Real Sociedad no se fía de la presunta relajación blaugrana tras el alirón "No se van a relajar y seguro que mantendrán la regularidad hasta el final de temporada", declaró el míster txuri urdin

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, está convencido de que el Barcelona buscará esta jornada ofrecer un triunfo a su afición a pesar de haber conseguido ya el título de liga y auguró un rival "supercompetitivo" en el Camp Nou este sábado.

"Son muchas cosas buenas las que ha hecho en liga el Barcelona e independientemente de eso no se van a relajar y seguro que mantendrán la regularidad hasta el final de temporada", declaró este viernes el preparador oriotarra tras entrenar a su equipo.

No ahorró elogios hacia su rival e hizo pública una vez más su admiración por un Xavi Hernández que ha convertido al Barcelona en "una bestialidad de equipo, con hambre de ganar ante su afición para cerrar una semana en la que han estado disfrutando".

La baja de David Silva no preocupa en exceso al técnico txuri urdin, que confía en poder contar con el jugador canario en la jornada siguiente, ya que el futbolista canario "tiene molestias" y tomó la decisión de no convocarle porque prefirió "no arriesgar y perderle para próximos partidos".

"David está en un gran momento, es diferencial y cuando está en el campo el equipo lo nota una barbaridad. No hay excusas porque tenemos en la plantilla diferentes jugadores que se pueden adaptar a ese rol con diferente perfil", señaló Alguacil.

Su equipo no consigue buenos resultados en el Camp Nou, como reconoció el propio preparador blanquiazul, aunque recordó que "contra el Real Madrid o Atlético, que son del mismo nivel, sí se ha conseguido ganarles muchas veces. Ante el Barça se ha estado cerca en otras ocasiones".

Alguacil analizó el calendario que le resta a su equipo en su pelea por hacerse con la cuarta plaza, con enfrenamientos "ante tres equipos Champions" entre los que incluyó al Sevilla, que cerrará el calendario de la Real esta temporada.

"Seguramente todos habríamos firmado estar donde estábamos a falta de cuatro partidos. Son tres rivales de Champions, porque Sevilla va por detrás pero es de Champions y lo ha demostrado metiéndose en la final de la Liga Europa".

Además, ante el Almería la Real tendrá que hacer "un partido de Champions para ganarlo".