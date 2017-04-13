"Hay similitudes entre la Masia y la nueva apuesta del City"

Poco a poco, la cantera del Manchester City va mejorando y se espera que en los próximos años sea una de las partes importantes del núcleo duro del primer equipo. Para todos es conocedor que la Masia del Fútbol Club Barcelona es un referente a nivel mundial.

Por ello, los entrenadores de la cantera azulgrana y la FCB Escola van muy buscados. Fue así como le llegó la oportunidad a Enric Vallés, un catalán que decidió emprender la aventura inglesa después de estar cuatro años en la FCB Escola. “A partir de los diferentes campus del Barça en los que participé, empecé a conocer un poquito este mundo y siempre he tenido mucho interés por el fútbol inglés. La oportunidad me surgió a través de un entrenador canadiense que estaba en el Manchester. Me propusieron trabajar en su cantera cuando aún el proyecto no estaba tan desarrollado y lo acepté sin pensármelo”, comenta.

Vallés se encuentra estos días en la Costa Brava participando en el MIC en la categoría infantil. Nos cuenta que el proceso de selección de jugadores es mucho más complicado que en Catalunya. “El fútbol inglés es muy distinto. No hay ligas hasta sub18. Los grupos se forman a través de los campeonatos escolares y a la hora de hacer un combinado para ir a un torneo es complicado ya que tienes que equilibrar el equipo”. De momento, su campeonato es excelente ya que cuentan sus partidos con victorias.

El técnico catalán asegura que “me valoran mucho al llegar de la FCB Escola. Es una mezcla de culturas, de entender el fútbol aunque tengo claro que quiero aprender de ellos. Quería adaptar todos mis conocimientos a su método de trabajo para hacer una combinación que enriqueciera el juego del equipo” declara.

Con la llegada de Guardiola, la cantera se ha profesionalizado y ha tomado protagonismo pero para Vallés hay otro hombre clave en esta mejora. “Antes de Pep llegó Rodolfo Borrell, que estuvo quince años en el Barça, pasó por el Liverpool y ahora está con nosotros. Él puso los cimientos de la metodología y nosotros empezamos a construir este modelo de juego basado un poco en presión alta y juego de posición”.

Sobre la Masia y la Academy del City, Vallés confiesa que “hay bastantes similitudes entre las bases de la Masia y la nueva apuesta del City. Nosotros intentamos evolucionar y pensar hacia dónde va el fútbol de hoy en día. Estamos centrados en ser excelentes y valorar el juego de posición a través de la posesión. A nivel de conceptos y mecanismos, intentamos poner unas bases para que después Guardiola tenga jugadores de la cantera formados con su idea de juego. Ese el el objetivo”, sentenció.