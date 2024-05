Oriol Romeu marca su prioridad para la próxima temporada

Oriol Romeu está a la expectativa de los planes del nuevo entrenador del FC Barcelona para saber si continúa la próxima temporada. El jugador tiene dos años más de contrato, aunque no quiere repetir otra experiencia de vivir en el ostracismo.

El centrocampista es uno de los participantes en el partido que enfrentará este miércoles en Sabadell a la selección catalana frente a Panamá. Oriol Romeu es el único jugador citado por Gerard López del FC Barcelona ya que el resto de seleccionables deben acudir a la Eurocopa, como Cubarsí o Lamine Yamal, y los jóvenes están preparando el play off frente al Ibiza.

Oriol Romeu es uno de los jugadores que tiene su futuro en el aire. Pese a haber firmado hasta el 2026, no quiere continuar con un papel residual en la plantilla. Por tanto, todo dependerá de lo que decida el director deportivo, Deco, en coordinación con el nuevo técnico, Hansi Flick.

De seguir Xavi Hernández, su marcha estaba asegurada, pero ahora se abre un periodo de incertidumbre en función de los planes del alemán.

Tiempo de reflexión

En cualquier caso, Oriol Romeu quiere analizar bien su situación y afirmó que “tendremos que valorar durante el verano, cuando te haces mayor quieres estar en el campo y es una prioridad para el año que viene".

Por tanto, el de UIldecona, a sus 32 años, quiere seguir en la élite futbolístico con protagonismo y, de no tenerlo, estudiaría propuestas, como puede ser la del Girona.

En cuanto a Hansi Flick, prefirió no entrar aún en valoraciones ya que su fichaje no se ha hecho oficial. “No sé nada del tema del entrenador, no tenemos aún mucha información, habrá que esperar”, afirmó con prudencia.

Oriol Romeu, eso sí, dejó claro su mensaje de que no quiere pasar otra temporada sentado en el banquillo de forma casi permanente.