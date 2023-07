Guerra fría Barça-Tottenham por Lenglet

Los dos clubs no ceden y el traspaso no acaba de cerrarse aunque siguen negociando El Tottenham desea pagar una cantidad mínima y el Barça sigue firme en 15 millones. No debería ir a la gira

El traspaso de Clement Lenglet se está enquistando aunque las negociaciones entre Barça y Tottenham no están rotas. Los dos clubs se mantienen firmes en sus posturas, pero deberán ceder si desean formalizar una operación que puede ser clave para el límite salarial del club blaugrana. El Tottenham desea pagar una cantidad testimonial aduciendo que asumirá la ficha del francés por tres temporadas, mientras que el Barça sigue pidiendo 15 millones de euros. Los contactos son contínuos.

El Tottenham, siempre un duro negociador, no estaría ahora por la labor de abonar más de 5 millones de euros por el traspaso. La ficha de Lenglet en el Barça, por los diferimentos, sube a unos 9 millones netos por temporada, y el club inglés hará un esfuerzo importante para que el jugador quede satisfecho. Ese dinero se lo ahorraría el Barça en una operación que, en bruto, le haría ahorrarse muchísimos millones de euros. Por ello, el club inglés entiende que el traspaso debe ser casi testimonial.

En el Barça creen que el valor de mercado del jugador es de 15 millones y no se están moviendo aunque el tiempo apremia y saben que la salida de Lenglet es necesaria para poder facilitar la inscripción de los fichajes. La fecha tope es ea mediados de la próxima semana, fecha en el que el Barça se va a la gira por Estados Unidos y el francés no debería ya subir al avión. En el club blaugrana, eso sí, están satisfechos por la profesionalidad que está mostrando Lenglet en una situación que no es nada fácil porque sabe que no va a continuar en el proyecto barcelonista.