El gran día de Andrés Iniesta

El genio de Fuentealbilla afronta con ilusión el amistoso entre el Barcelona y su Vissel Kobe del próximo 6 de junio en territorio nipón “Los dos clubes de mi vida se unirán para celebrar algo muy especial en Tokio”, escribió en las redes sociales el mítico dorsal ‘8’

Andrés Iniesta se prepara para vivir uno de los días más emotivos del tramo final de su carrera deportiva. El centrocampista de Fuentealbilla se reencontrará con el club de sus amores el próximo 6 de junio, cuando el Barcelona se enfrente en un partido amistoso al Vissel Kobe. El encuentro se disputará en Japón tras el último compromiso liguero del Barça frente al Celta.

No será la primera vez que Iniesta se mida a su exequipo. De hecho, la última visita del equipo azulgrana a territorio nipón en 2019 comportó el primer cara a cara entre el campeón del mundo y sus antiguos compañeros.

Pese al paso de los años, los sentimientos de Iniesta hacia el Barça permanecen intactos y el legendario dorsal ‘8’ afronta con ilusión un día que será muy especial para él. “Desde que llegué en 2018 a Kobe he vivido grandes momentos, he crecido y he aprendido junto a todos los que me han rodeado”, arrancó Iniesta en un mensaje publicado ayer en las redes sociales.

Un texto breve en el que el exjugador de Barça reconoce la importancia que para él tiene la cita: “Los dos clubes de mi vida se unirán para celebrar algo muy especial en Tokio, el 6 de junio. Será un día lleno de sorpresas. Mucha emoción con tan solo pensar en ello. Mucha emoción al recordar todo este tiempo y lo vivido en Japón”.

Fichado en 2018 por el Vissel Kobe, Iniesta ha jugado 133 encuentros en el equipo japonés, en los que ha firmado 26 goles y repartido 26 asistencias. Unos guarismos que distan de los 674 partidos, 57 tantos y 137 pases de gol que repartió vistiendo la camiseta del Barça en prácticamente dos décadas.