La gira del Barça por Estados Unidos, al detalle

El club azulgrana ha programado una agenda de actos institucionales y sociales con Los Ángeles como sede principal Disputará cuatro partidos amistosos contra Juventus, Arsenal FC, Real Madrid y AC Milan

El FC Barcelona viajará mañana a Estados Unidos para iniciar la gira BARÇA ON TOUR: US 2023, en la que visitará las ciudades de Santa Clara, Los Ángeles, Dallas y Las Vegas y donde disputará cuatro partidos ante la Juventus, el Arsenal FC, el Real Madrid y el AC Milan, respectivamente. La temporada pasada la gira tuvo como destino principal la costa este, este año la expedición azulgrana cambiará de localización y se trasladará principalmente a la costa oeste, donde se concentrarán la mayor parte de las actividades de promoción del club, con Los Ángeles como su sede principal, y donde el equipo disputará tres de los cuatro partidos.

El debut de los azulgranas será en el Levi's Stadium de Santa Clara, al sur de San Francisco, en un partido que disputará el 22 de julio ante la Juventus. El equipo de Xavi no pernoctará en Santa Clara, ya que viajará el mismo día del partido y regresará a Los Ángeles una vez finalice el encuentro.

El siguiente partido también será en tierras californianas y enfrentará a los azulgranas al Arsenal de Mikel Arteta el 26 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles. El enfrentamiento será el reencuentro de ambos equipos después de siete años –el último precedente son los octavos de final de la UEFA Champions League de 2016, con victoria global para el FC Barcelona; 0-2 en Londres y 3-1 en el Spotify Camp Nou–, y el primer enfrentamiento entre los dos conjuntos en territorio norte americano.

Después de una estancia de nueve días en Los Ángeles, la delegación azulgrana dejará la ciudad californiana el 28 de julio y podrá rumbo a Dallas, donde disputará el tercer partido de la gira ante el Real Madrid el sábado 29 de julio en el At&T Stadium, sede de los Dallas Cowboys de la NFL y con capacidad para 80.000 espectadores. Este será el tercer Clásico que se disputa en tierras estadounidenses, con un balance de dos victorias para los azulgranas: 3-2 en el Hard Rock Stadium de Miami en 2017, y 1-0 en el Allegiant Stadium de Las Vegas en 2022.

El FC Barcelona dejará Dallas dos días después, el 31 de julio, para volver a la costa oeste, a la ciudad de Las Vegas, donde cerrará la gira de este año con un partido ante el AC Milan el 1 de agosto, de nuevo en el Allegiant Stadium.

Máxima representación institucional

El BARÇA ON TOUR: US 2023 contará con la máxima participación institucional, encabezada por el presidente Joan Laporta y miembros de la junta directiva, e incluirá una extensa agenda de actos sociales y comerciales con el objetivo de reforzar la presencia del Club en Estados Unidos, un país prioritario para la expansión de la marca Barça a escala global, y para acercar al FC Barcelona a sus fans en este territorio estratégico.

La gira, que se inicia este sábado, significará la decimocuarta visita en la historia del FC Barcelona a Estados Unidos (la primera, en 1937, fue primordial para la supervivencia del Club), un país que ha sido un destino habitual sobre todo en los últimos años, donde el primer equipo ha viajado en 2011, 2015, 2017, 2018 –año en el que realizó una gira conjunta con el Barça Femenino–, 2019 y 2022.

La agenda al completo

Miércoles 19 de julio

14.30 h Salida de la expedición del FC Barcelona en vuelo chárter CXB787 con destino a Los Ángeles.

17.40 h Llegada de la expedición al aeropuerto LAX.

A continuación, traslado al Hotel Intercontinental Los Angeles Downtown.

Jueves 20 de julio

10.30 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum. Abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos. Atención de un jugador después del entrenamiento.

19.00 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum.

20:30 h. Welcome Dinner. Acto institucional de inicio del BARÇA ON TOUR: US 2023 en el Conrad Los Angeles 10th Floor (AGUA VIVA, BY JOSÉ ANDRÉS), con la presencia de la Junta Directiva y del primer equipo. Los medios de comunicación tendrán acceso a la alfombra roja previa al comienzo del acto.

Viernes 21 de julio

18.15 h Rueda de prensa de un jugador en el LA Memorial Coliseum.

18.30 h Recepción con la Peña Blaugrana Los Angeles en el Glen Arden Club, 357 Arden Avenue. Glendale CA91203, con la participación de la Junta Directiva. Acto abierto a los medios de comunicación.

19.00 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum. Abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos.

Sábado 22 de julio

10.30 h Vuelo chárter CXB787 Los Ángeles/San José.

11.30 h Llegada al aeropuerto de San José y traslado al Hotel Hilton Santa Clara.

17.00 h Recepción con la Peña San Francisco en el Hotel Hilton Santa Clara, con la participación de la Junta Directiva.

18.30 h Acto con la Agencia Catalana de Turismo y representantes del sector tecnológico en el Levi's Stadium, con la participación de la Junta Directiva.

19.30 h FC Barcelona-Juventus en el Levi's Stadium.

22.30 h Vuelo chárter San José/Los Ángeles.

Domingo 23 de julio

18.00 h Recepción con la Peña The Los Angeles FC Barcelona Soccer Foundation en el Hotel LA Intercontinental Downton, con la participación de la Junta Directiva.

19.00 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum.

Lunes 24 de julio

10.30 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum. Abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos. Atención de un jugador después del entrenamiento.

*Una vez finalice el entrenamiento, los jugadores del primer equipo tendrán un encuentro con niños y niñas de la Fundación Make a Wish, en un acto organizado conjuntamente con la Fundación Barça.

19.00 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum.

Martes 25 de julio

18.15 h Rueda de prensa de un jugador en el LA Memorial Coliseum.

19.00 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum. Abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos.

*Antes del entrenamiento, encuentro y foto conjunta del primer equipo con el Angel City FC de la NWSL.

Miércoles 26 de julio

18.00 h Acto con la Agencia Catalana de Turismo y representantes del sector del entretenimiento en el SoFi Stadium, con la participación de la Junta Directiva.

19.30 h Arsenal-FC Barcelona en el SoFi Stadium.

Jueves 27 de julio

10.30 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum.

19.00 h Entrenamiento del primer equipo en el LA Memorial Coliseum.

Viernes 28 de julio

11.00 h Vuelo chárter CXB787 Los Ángeles/Dallas.

15.45 h Llegada al aeropuerto de Dallas y traslado al Hotel Thompson Dallas.

18.45 h Rueda de prensa de un jugador en el AT&T Stadium.

19.30 h Entrenamiento en el AT&T Stadium. Abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos.

20.00 h Recepción con la Peña Barça Austin y la Peña Blaugrana Houston-AICS en el Community Beer CO, Commonwealth Drive, de Dallas, con participación de la Junta Directiva.

Sábado 29 de julio

16.00 h FC Barcelona-Real Madrid en el AT&T Stadium.

Domingo 30 de julio

19.00 h Entrenamiento del primer equipo en el At&T Stadium.

Lunes 31 de julio

11.30 h Vuelo chárter CXB787 Dallas/Las Vegas.

12.00 h Llegada al aeropuerto de Las Vegas y traslado al Hotel Palms Casino Resort.

18.00 h Recepción con la Peña Blaugrana Las Vegas en el PKWY Decatur, 4930 W Flamingo Rd, de Las Vegas, con la participación de la Junta Directiva.

18.15 h Rueda de prensa de un jugador en el Allegiant Stadium.

19.00 h Entrenamiento en el Allegiant Stadium. Abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos.

Martes 1 de agosto

20.00 h AC Milan-FC Barcelona en el Allegiant Stadium.

00.00 h Salida del vuelo chárter CXB787 de Las Vegas con destino Barcelona.

Miércoles 2 de agosto

20.00 h Llegada al aeropuerto de Barcelona.

*Todos los horarios muestran la hora local (Los Ángeles, San José y Las Vegas -9 horas, y Dallas, -7 horas).

*La programación de los entrenamientos puede ser objeto de cambios.