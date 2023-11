Gavi, en manos de Joan Carles Monllau, el traumatólogo 'milagro'

Eminencia mundial en la materia, Monllau tiene un índice de recaída en este tipo de lesiones bajísimo Alexia, Coutinho, Belasteguín, Bojan Krkic, Garbiñe Muguruza... Son muchos los deportistas que han pasado por su quirófano

Gavi se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el España-Georgia del pasado domingo en el Nuevo Zorrilla de Valladolid. Se trata de una lesión que obliga a pasar por quirófano y que mantendrá al futbolista del Barça durante un largo periodo de tiempo sin poder volver a los terrenos de juego. Gavi, de hecho, se perderá toda la temporada tanto con el Barça como con la selección. Ni Barça, ni Eurocopa ni Juegos Olímpicos.

El centrocampista será intervenido el 28 de noviembre en el Hospital de Barcelona por el doctor Joan Carles Monllau (Tortosa, 1960), uno de los traumatólogos más reconocidos del país y una eminencia en matería de rodillas. Son muchos los deportistas profesionales que se han puesto en sus manos de deportes tan distintos como el tenis (Garbiñe Muguruza), el pádel (Fernando Belasteguín), el fútbol sala (Sergio Lozano) o, por supuesto, el fútbol, con casos como Filippo Inzhagui, Bojan Krkic, Coutinho o, una de las intervenciones más recientes, Alexia Putellas. Se trata de un galeno de la entera confianza del máximo responsable médico del primer equipo, Ricard Pruna, así como del departamento médico de la entidad.

Alexia Putellas se puso en manos del doctor Monllau | VALENTÍ ENRICH

Monllau es el director del servicio de Cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Sant Pau de Barcelona, así como Jefe de Unidad de Rodilla de ICATME en el Intituto Universitaro Dexeus. Autor de centenares de publicaciones de alcance internacional, ha recibido diversos premios por su trabajo de entidades tan prestigiosas en la materia como la European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST).

"Un apasionado de su trabajo"

Pero, por encima de su currículum académico, lo que destacan quienes se han puesto en sus manos es su enorme profesionalidad, cercanía y entrega más allá de la operación en sí. De hecho, entre los deportistas consultados por este diario no ha habido ni una sola queja ni nada que se le parezca. Sus resultados, por otro lado, le avalan sobradamente: "Es un apasionado de su trabajo y se nota", recuerdan del galeno, para quien su labor a la hora de recuperar a un futbolista no acaba con la intervención: "Es de los que te puede llamar en cualquier momento para hacer un seguimiento, de los que no mira nunca la hora".

Gavi visita el vestuario y recibe el calor de técnicos y compañeros | EFE

De hecho, tiene por costumbre preguntar al paciente quién será el encargado de su recuperación para reunirse con él y explicarle todos los detalles de la intervención. Considera muy importante compartir la información para coordinar todo el proceso de rehabilitación y que no surjan problemas. "Es una maravilla", asegura otro de sus pacientes.

Una de las características que también destacan de él es "la discreción". Monllau, de hecho, ha declinado en más de una ocasión la posibilidad de explicar en rueda de prensa el trabajo realizado con los deportistas por más mediáticos que sean. Su máxima preocupación es la plena recuperación de la rodilla afectada y en eso invierte su energía. De hecho, se trata de uno de los traumatólogos con menor índice de recaídas y, en el caso de las operaciones de rodilla, aseguran, el porcentaje es bajísimo.