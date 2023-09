Gavi es imprescindible para Xavi

Ahora mismo, el técnico del Barça lo considera vital para el juego del equipo La alternativa de poner a un jugador más ofensivo arriba podría romper el equilibrio

"Nos ha faltado juego, paciencia y generar más en ataque", reconoció Xavi al final del partido contra Osasuna. Y no le faltaba razón. Lamentó que los jugadores de banda, Lamine Yamal y Balde, no estuvieran finos en el uno contra uno pero la realidad es que los interiores tampoco generaron demasiado desborde, ni individualmente ni en asociaciones.

Fue un Barça demasiado plano y todavía en fase de lograr un buen ritmo de circulación de la pelota, aspecto clave para crear grietas en defensas bien organizadas como la de Osasuna.

Algunas voces, como la de Lewandowski, piden jugar con otro delantero más puro en la parte alta del cuadrado porque volver a los dos extremos clásicos no parece una opción viable viendo lo que pasó en el inicio de la temporada pasada. El polaco deslizó el nombre de Ferran Torres y ahora mismo también puede jugar Joao Félix en esa posición.

En este sentido, Gavi tendría muchos números de ser el centrocampista sacrificado porque Gündogan es intocable, Frenkie de Jong pasa por un momento de forma espectacular y gran parte del juego azulgrana pasa por sus botas y Oriol Romeu es su escudero, el que le está permitiendo brillar. Además, el de Ulldecona es el ancla del equipo, un futbolista clave tácticamente y recuperador de balones-

Pero ahora mismo Xavi no contempla retoque alguno en su plan inicial. Para el técnico azulgrana, Gavi es imprescindible. En los partidos de casa, donde se podría explorar un dibujo un poco más ofensivo, y en los de fuera. El de Los Palacios ha sido titular en 79 de sus primeros 100 partidos, un dato que demuestra la importancia que ha tenido para sus entrenadores.

Xavi no quiere prescindir de su entrega, capacidad de sacrificio y buen hacer en la presión, además, claro está de todo lo que puede aportar en ataque. "Si repasáis los minutos desde que soy entrenador, Gavi puede ser el que más ha jugado conmigo y no tengo dudas de que será fundamental. Es pura pasión y carácter ganador. No cambia nada", afirmó durante el verano, cuando muchos apuntaban a que Gavi sería el quinto centrocampista con la llegada de Romeu y Gündogan.

Con el retorno de Pedri al equipo (todavía falta mucho) posiblemente el debate se volverá a abrir pero de momento, Gavi es intocable para el entrenador azulgrana, que hace oídos sordos a los que piden un dibujo con un delantero puro más antes que un centrocampista reciclado.

Con el de Los Palacios, el técnico se asegura además que el equipo esté más equilibrado y no sufra por las transiciones del rival. Xavi ha conseguido armar un bloque compacto y competitivo con este sistema y no quiere experimentos en un momento clave de la temporada.