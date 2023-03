Gavi, de falso extremo

El canterano saldrá en la punta izquierda del ataque, aunque será el cuarto centrocampista Xavi apostará por su once más fiable, con Araujo sobre a Vinicius y Kounde en el eje de la retaguardia

Xavi Hernández no hará experimentos esta noche contra el Real Madrid. El entrenador azulgrana, consciente de la importancia del partido, saldrá a competir con el equipo de gala y dibujará el 4-3-3 habitual, aunque situando a Gavi como falso extremo por la izquierda para dar mayor solidez al centro del campo. De esta forma, será Balde el encargado de dar profundidad al equipo por el carril izquierdo cuando se encuentre en misiones ofensivas.

En el pasado clásico, de Copa en el Bernabéu (0-1) el pasado 2 de marzo, el Barça presentó la misma pizarra, con Gavi en esa doble función de bascular hacia el centro en la creación y de caer por banda en la presión. El canterano es un jugador imprescindible para Xavi por su capacidad asociativa y competitividad. Además, el técnico siempre destaca de él su rapidez en la toma de decisiones y la precisión que tiene en el pase: “Nos emociona a todos cuando lo ves competir así. Gavi imprime carácter y contagia al equipo. Que no frene, este chico no tiene techo”.

Once cantado

Salvo sorpresas de última hora, el líder saldrá con el equipo esperado: Ter Stegen en el marco; Araujo en el carril derecho para frenar al brasileño Vinicius y Balde en el izquierdo, con el cometido de alargar al equipo por aquella banda al tener por delante a Valverde, con tendencia a caer por el centro. La pareja de centrales quedará formada por Kounde y Christensen.

En la zona ancha, el capitán Busquets estará escudado por De Jong, en un gran momento de forma, y Kessie, que se perfila como el recambio de Pedri. El tinerfeño no entró en la lista de convocados por no tener buenas sensaciones de la lesión que sufrió contra el Manchester el 16 de febrero (molestias en el recto anterior del muslo derecho).

Arriba, además de Gavi para taponar la salida de Carvajal, el Barça saldrá con el Pichichi de la Liga, Lewandowski (15 goles en Liga), y Raphinha, autor de los últimos dos goles del equipo que han valido 6 puntos.