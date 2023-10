Gavi desvela el consejo de su madre

El jugador del FC Barcelona reveló en una entrevista a DAZN que le dice su madre antes de los partidos Del clásico puso el acento en dos jugadores jóvenes del Real Madrid: Bellingham y Tchouaméni

Gavi será uno de los protagonistas del clásico de este sábado en el Lluís Companys. El jugador fue entrevistado por DAZN y desveló algunas curiosidades, como el consejo que le da su madre antes de los partidos.

El andaluz, siempre muy sincero, explicó que "mi madre ya no ve los partidos ni siquiera, la verdad que se asusta un montón. Siempre antes de ir al partido me dice: 'ten cuidado no te metas en ninguna pelea'. Intento siempre que se tranquilice ella y que esté lo más tranquila posible".

En cuanto al partido, Gavi elogió a Bellingham y Tchouaméni. Del inglés dijo que ya lo conocía de su etapa en el Dortmund y que "está "demostrando su nivel en el Madrid, pero claro tiene muchos más jugadores muy completos y no hay que fijarse en uno, sino en todo el equipo suyo".

También quiso poner el acento en un futbolista con el que se medirá en la medular: Tchouaméni me gusta bastante como jugador". El canterano blaugrana añadió que "me parece un futbolista 'top' y me gusta mucho como jugador".