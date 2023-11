Ganar, única receta contra la depresión

Tres puntos separan al Barça de la clasificación como primeros de grupo para octavos de la Champions Un punto sirve para pasar, pero el objetivo es lograr una victoria convincente y recuperar sensaciones

El Barça iba muy bien en la Champions. Iba tan bien que, con un empate en Hamburgo ante el Shakhtar Donetsk, ya estaría clasificado para octavos con dos jornadas por delante en la fase de grupos. Ahora deberá seguir ganándoselo y la visita del Porto se ha convertido en prácticamente una final. Con un empate los blaugrana pasarán de ronda, pero deberán esperar a Amberes para saber si lo hacen como primeros o segundos de grupo. Más dudas que el equipo no puede permitirse seguir alimentando. La única receta con la que deben entrar los de Xavi al césped de Montjuïc es ganar.

El equipo atraviesa un momento de dudas y solo la certeza de una victoria convicente, que ayude a recuperar sensaciones y que sirva para dar un golpe encima de la mesa, ayudará a despejarlas. Desde el último gran triunfo blaugrana, el 5-0 logrado ante el Royal Amberes el pasado 19 de septiembre, el equipo ha combinado buenos resultados con otros malos y, pese a que no hay nada perdido y todo es posible, toca mejorar a nivel futbolístico. Los doce partidos posteriores se han saldado con solo siete victorias (cuatro de ellas por la mínima), tres empates y dos derrotas, ante el Real Madrid y la del Shakhtar.

Araujo, Pedri y Xavi en una imagen esta temporada | Ferrándiz

Xavi, durante este periodo, ha tenido que lidiar muchas semanas con bajas tan importantes como De Jong, Pedri, Lewandowski o Raphinha que, obviamente, han minimizado el potencial del equipo. Además, sobre todo en la Liga, son muchas las decisiones arbitrales que han perjudicado al Barça. De todo ello toca olvidarse para recibir al Porto con las mismas sensaciones con las que acabó el equipo el partido en Vallecas, metiendo al Rayo en su área.

El fantasma de la Europa League

La Champions es un objetivo demasiado goloso como para, por tercer año consecutivo, verse fuera antes de empezar las eliminatorias. El proyecto que arrancó Joan Laporta y que tiene a Xavi Hernández al mando del equipo no puede permitirse volver a competir en la Europa League. Supondría un golpe demasiado duro de encajar que removería unos cimientos que, a día de hoy, no están asentados.

Al Barça le falta volver a reconocerse en el espejo para demostrar que lo vivido las últimas semanas es solo un bache normal en cualquier equipo a lo largo de una temporada. Para ello necesita ganar al Porto y hacerlo con un partido en el que, más allá incluso del juego, se vea mentalidad ganadora y voracidad competitiva desde el primer minuto.

Tres kilos por victoria

Existe otro motivo, no menos importante, para que el Barça logre este martes la clasificación como primeros de grupo a octavos: el económico. Las finanzas blaugrana no pasan por su mejor momento, así que cualquier ingreso es agua de mayo. Y las victorias suponen unas ganancias de 2,8 millones de euros, mientras que el empate baja hasta los 930.000. Además, la clasificación permitiría ingresar 9,6 millones más. No solo se trata, pues, de un tema deportivo.