El futuro de Dembélé, en manos de Xavi

El PSG está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del francés, que es de 50 millones de euros hasta mañana Debe decidir el jugador y Xavi tiene previsto reunirse con él para convencerle de que se quede

Horas decisivas para el futuro de Ousmane Dembélé. Todo el mundo está pendiente en Dallas de los movimientos del francés con el PSG. El equipo parisino está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, que es de 50 millones de euros hasta mañana. El día 1 de agosto pasará a ser de 100.

En el Barça siguen creyendo que Dembélé quiere quedarse. Ven al francés contento, pero nadie es capaz de asegurar que seguirá. Sobre todo por las experiencias vividas con su representante, Moussa Sissoko. De hecho, algunos de los compañeros del jugador lo ven más fuera que dentro.

En la junta, tienen claro que si es una estrategia para sacar más dinero ahora que se está negociando ampliar su contrato, que acaba en el 2024, no funcionará. “No cometeremos los errores del pasado. No haremos contratos fuera de mercado que podan arruinar al club”, dicen fuentes de la directiva azulgrana.

Y también tienen claro que no quieren negociar. “No queremos que Al-Khelaifi se crea que nos puede quitar jugadores. Si lo quiere hacer, que pague la cláusula, siempre y cuando quiera el jugador. Y seremos duros, inflexibles. Deberá depositar el jugador la cláusula”, explican las mismas fuentes. O sea que si decide irse, debería abandonar la gira en las próximas horas.

Xavi

Todo parece ahora en manos del atacante francés. Él debe tomar una decisión. Hoy mismo debería reunirse con Xavi Hernández. El técnico tratará de convencerle para que siga.

Ya se deshizo en elogios tras el clásico de Arlington hacia el francés: “Tiene el potencial para ser el mejor del mundo. Lo dije el día de mi presentación y lo repito hoy. Es capital para mí. Es diferencial. Está feliz. Me da confianza, pero el mercado no lo podemos controlar. Es una decisión del jugador”, dijo el entrenador catalán.