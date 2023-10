¿Por qué Frenkie de Jong no estará en el clásico?

El neerlandés ya está recuperado de lesión en el tobillo derecho pero todavía tiene molestias Desde que se lesionó, en el club eran conscientes de que era difícil que llegase al clásico FC BARCELONA - REAL MADRID, EL CLÁSICO EN DIRECTO

Xavi ha facilitado hace unos minutos la lista de convocados para el clásico de esta tarde. En ella, no está Frenkie de Jong. El neerlandés, aunque ayer se probó e hizo parte del entrenamiento con el grupo, no tenía esta mañana buenas sensaciones y se ha quedado finalmente fuera de la convocatoria.

De Jong se lesionó el 23 de septiembre contra el Celta. Sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho. El club no informó del tiempo de baja, pero ya se explicó en aquel momento que, si llegaba al clásico, sería muy justo.

Desde el club, explican que la lesión está ya curada, pero que el jugador todavía sentía molestias en el tobillo derecho y que se ha preferido que no jugase si no estaba al cien por cien. Queda mucha temporada por delante y se prefiere no arriesgar.

Señalan desde el club que ya eran conscientes de que el jugador, vital para Xavi en sus planes, tenía muy difícil llegar al partido contra el Real Madrid teniendo en cuenta que hasta hace pocos días todavía tenía el tobillo inmovilizado.