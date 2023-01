Ferran Torres, problema a la vista

El problema es que se fichó a precio de crack y su rendimiento no está a la altura Guardiola le puso puente de plata para su salida en plena temporada y a cambio fichó a Julian Alvarez

La afición, no sin razón, le ha cogido manía a Ferran Torres. Levantó muchas expectativas y ahora está en el ostracismo. Es un buen jugador pero no es un goleador. El problema es que se fichó a precio de crack y su rendimiento no está a la altura.

Guardiola le puso puente de plata para su salida en plena temporada y a cambio fichó a Julian Alvarez que sería campeón del mundo al lado de Messi. Con Ferran hay un problema a la vista, la presión le atenaza.