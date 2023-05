Ferran Torres: "Ojalá el día de mañana pueda volver al Valencia"

"Siempre lo he dicho: fue mi club y es el club al que más cariño le tengo", ha explicado en declaraciones a 'À punt' El futbolista espera que el conjunto 'ché' pueda salvarse y mantenerse en Primera División

Ferran Torres ha repasado la actualidad del Valencia, el club en el que se formó como futbolista profesional antes de dar el salto al Manchester City y al FC Barcelona en declaraciones a 'À punt', la televisión pública del País Valencià.

Preguntado por un posible regreso a Mestalla, el actual delantero del Barça no ha cerrado las puertas a esta opción. "Nunca he cerrado las puertas. Ojalá el día de mañana pueda volver al Valencia. Siempre lo he dicho: fue mi club y es el club al que más cariño le tengo. Claro, ¿por qué no?", ha comentado.

El de Foios ha reconocido que le duele ver la situación deportiva por la que está atravesando el Valencia y espera que se pueda salvar. "El Valencia tiene que estar en Primera División y entre los mejores de España. Ojalá se puedan salvar lo antes posible", ha explicado.

Al respecto de su salida de Mestalla en 2020 ha reconocido que "se dijeron mentiras y se filtraron cosas que me perjudicaban cuando nunca se ha sabido la verdad. Son cosas de negociaciones, pero no lo tengo en cuenta. A lo mejor se podría haber cerrado un traspaso más alto, pero creo que dejé una buena cantidad de dinero -25 millones de euros más variables- para ayudar lo máximo posible al club".