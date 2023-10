Ferran Jutglà: "Podría haber sido un buen recambio de Lewandowski"

Jutglà reconoce que a veces piensa que podría haber tenido un hueco en la plantilla del Barça como alternativa al polaco "Me fui porque no era mi momento, había mucha gente y tenía que tomar una decisión", asegura en 'El Suplement'

Ferran Jutglà ha concedido una extensa entrevista en el programa 'El Suplement' de 'Catalunya Ràdio', donde ha repasado su paso por el Barcelona, así como aspectos más vinculados a su vida fuera de los terrenos de juego.

A pesar de subrayar que en Bélgica "todo ha ido rodado", ha reconocido que a veces siente nostalgia de su tierra y que incluso se podía imaginar en la actual plantilla del Barça. Así lo ha asegurado cuando ha sido preguntado por si, ahora que está lesionado Lewandowski, podría haber sido un buen recambio dentro de la plantilla.

"Claro que pienso que podría haber sido un buen recambio de Lewandowski, pero cuando me fui sabía que había mucha gente y quería jugar. Tenía que tomar una decisión y eso es lo que hice", ha empezado diciendo. "Claro que se añoran cosas cuando estás fuera. Siempre quetengo unos días libres vuelvo a mi pueblo para estar con mi familia y mis amigos. Siempre tienes esta nostalgia de volver a casa".

Jutglà ha recordado como fue su etapa en el primer equipo, un Barça que estaba en reconstrucción, pero del que guarda un buen recuerdo. "Cuando fiché por el Barça ni pensaba en el primer equipo. Mi objetivo era tener un escaparate para colocarme en el fútbol profesional. Escogí el Barça porque era un escaparate, pero cuando estás dentro y ves un agujero parra llegar, si estás preparado, tienes suerte y se juntan todas estas cosas, tratas de aprovecharlo y es lo que hice. Era mi oportunidad".

Una temporada atípica

Jutglà vivió una temporada atípica. "Una temporada de reconstrucción donde los que estábamos buscamos lo mejor para el club".

El delantero tiene un gran recuerdo. "Salió muy bien por mi parte y del cub. Pero hay circunstancias. Yo quería jugar y ahí no era el momento. No tenía el espacio y el fútbol son momentos. Igual que fue el momento cuando salí del Espanyol para ir al Barça".

El ariete ha explicado, asimismo, como es su vida en Bélgica y en su equipo, el Brujas. "A veces la vida es maravillosa y tiene cosas guardadas que no puedes imaginarte. La adaptación a Bélgica ha sido fácil. Lo primeros meses, con muchos partidos, me pasó muy rápido y solo pensaba en fútbol, no tenía tiempo de pensar que estaba solo. La adaptación fue rápido y todo fue rodado. Vine solo pero después vino mi pareja y seguimos aquí juntos: estamos muy bien, los dos tenemos nuestros trabajos".

Jutglà asegura que no le cuesta mantener los pies en el suelo. "No tengo caprichos, no me gusta gastar en ropa cara. Me gasto dinero en viajes a casa. Tengo el ego bien colocado, al final todos jugador quiere jugar, pero el que tiene más trabajo es el mister. Porque el jugador es el que está enfadado, pero el jugador tiene que apoyar al equipo".