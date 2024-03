Ferran no entrena antes del Mallorca y es duda para el Nápoles

Úlima sesión de la primera plantilla del FC Barcelona antes de enfrentarse este viernes, un día muy poco habitual, con el Mallorca en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Xavi, lógicamente, no ha contado ni con Frenkie de Jong ni con Pedri en el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dos bajas muy sensibles y dos futbolistas que tampoco estarán el martes ante el Nápoles.

Tampoco han estado en el entrenamiento ni Gavi ni Balde, lesionados de gravedad y que no volverán esta temporada ya. La plantilla ha saltado al césped con 15-20' de retraso sobre el horario previsto, apurando la charla en el vestuario.

CON MARCOS Y SIN FERRAN

Marcos Alonso, que ya se ejercitó con el grupo ayer, ha vuelto a trabajar con el grueso de la plantilla y, en principio, recibirá el alta médica y estará en la convocatoria. Quien no ha saltado al verde del Tito Vilanova ha sido Ferran Torres. No estará ante el equipo bermellón y es duda para la vuelta de Champions ante el Nápoles.

Laporta y Araujo, juntos / VALENTI ENRICH

Otro de los protagonistas de la sesión ha sido Ronald Araujo. Tras presentar ayer su documental, que emitirá 'Barça One', la nueva plataforma digital del Barça, ha recibido u8n túnel de collejas por su 25 aniversario. No estará ante el Mallorca por sanción. Como Xavi, que no se sentará en el banquillo.