Ferran: "Creo que doy algo distinto al equipo"

El delantero de Foios ha ofrecido una entrevista a los medios oficiales del Barça en la que ha repasado su primer año de azulgrana "No soy un delantero en si; la gente juzga por los goles, pero también tengo que generar otras cosas; el gol es la recompensa"

Aprovechando que este 28 de diciembre se cumplía el primer año de Ferran Torres en el FC Barcelona, los medios oficiales del club han realizado una entrevista al de Foios. Con la sensación de que todavía puede dar bastante más de si y crecer como jugador, Ferran ha valorado estos primeros meses y ha explicado cómo se siente dentro del equipo.

"Creo que cuando juego de titular o los minutos que tenga doy algo distinto al equipo, romper al espacio. La gente juzga por los goles, pero no soy un delantero en si. Tengo que generar otras cosas y el gol es una recompensa al trabajo. Que estás en una buena posición", ha comentado el valenciano.

Sobre la figura de Xavi, Torres se ha deshecho en elogios: "Xavi me ha ayudado a mejorar en banda izquierda, como delantero. Me ha ayudado a entender cómo recibir de espaldas y dar juego. Xavi me da confianza total y eso es clave para un jugador, para seguir trabajando y hacerlo con motivación".

TRES DE LOS MEJORES DEL MUNDO

Ferran ha tenido a Guardiola, Luis Enrique y Xavi como entrenadores: "Es determinante que haya pasado por tres de los mejores entrenadores del mundo. No soy escuela Barça de crecimiento, pero el haber tenido a los tres me ha marcado. Soy un jugador diferente de cuando empecé en el Valencia".

Sobre cómo lleva la presión, el atacante comenta que "hace un año quizás me generaba presión, pero ahora ilusión. Ganas de consolidarme, de llevar alegrías a los aficionados. Estamos enfocados en el fútbol y tranquilos. Lo de fuera es ruido y nada más".

SUS GOLES Y DESEOS

Sobre sus goles más importantes, Torres confiesa que "El gol ante el Athletic me sirvió mucho para la confianza. Después perdimos, pero sirvió para la autoconfianza. Mi gol más especial fue en el Bernabéu. Era el 3-0, fuimos todos a celebrarlo a la banda. Fue un momento inolvidable. El penalti ante el Nápoles fue mi primero como profesional".

Sobre los deseos para 2023, el valenciano afirma que "al 2023 le pido salud, las lesiones fuera. Ojalá ganar títulos y dar alegrías al club, a la afición. Seguir creciendo porque soy muy joven y seguir con esta dinámica".