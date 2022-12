Un derbi marcado por el 'factor Mundial'

Hace ya muchos años que la superioridad del Barça en el derbi es aplastante. La última derrota blaugrana data de la temporada 2008-09, con aquel doblete de De la Peña que noqueó sorprendentemente (1-2) al todopoderoso Pep Team del sextete. Desde entonces, Barça y Espanyol se han enfrentado en 24 ocasiones en la Liga, con un balance incuestionable: 18 victorias culés y 6 empates. El dominio blaugrana se hace más insultante en los 12 encuentros disputados en este periodo en el Camp Nou: 12 triunfos del Barça, con 35 goles a favor y solo 2 en contra. El próximo sábado, ambos conjuntos vuelven a medir sus fuerzas en una situación, a priori, muy desigual. El equipo de Xavi es el líder solvente del campeonato (ha sumado 37 de 42 puntos posibles), mientras que el Espanyol está a solo un punto de las posiciones de descenso, después de no haber ganado ni uno de sus últimos cinco encuentros.

Las estadísticas, pues, están más a favor del Barça que nunca. Pero hay un condicionante especial en este derbi que lo hace muy diferente a cualquier otro: llega después de un parón de casi dos meses por culpa del Mundial. Es, por lo tanto, una auténtica incógnita el estado de forma actual de ambos equipos. El Barça ha tenido 17 jugadores compitiendo en Qatar, con el desgaste físico y emocional que eso supone para los futbolistas. Ayer, de hecho, fue la primera vez en muchísimo tiempo que Xavi pudo hacer un entrenamiento con toda la plantilla tras el regreso de Koundé. El rendimiento de los blaugranas es, pues, un gran enigma que solo se desvelará cuando empiece el partido.

Un partido en el que, por cierto, el Barça no podrá contar con su máximo goleador. Lewandowski (18 tantos en 19 encuentros) tiene que cumplir la injusta y absurda sanción de 3 partidos que le impuso el Comité de Competición por tocarse la nariz tras ser expulsado por el nefasto Gil Manzano en el último partido previo a la Copa del Mundo. Un handicap añadido para Xavi, que deberá buscarle sustituto a un delantero que es insustituible. El técnico blaugrana tiene, a priori, tres opciones: Ansu Fati, Ferran Torres y Memphis Depay. No necesariamente por este orden. Los aficionados lo tienen claro: prefieren a Ansu (57 por ciento), por delante de Memphis (30) y Ferran (13), según los resultados de la encuesta realizada durante el día de ayer en la web de SPORT. Pero, por suerte o por desgracia para los tres candidatos, la alineación no la harán los internautas...