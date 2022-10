Fali: "Messi era bueno hasta andando"

El defensa se refirió al astro argentino como a un futbolista de "otra galaxia" "Creo que debería haberse retirado en el Barça. Hasta andando era bueno Messi", apuntó

Leo Messi lleva más de una década recibiendo elogios de todos los colores. El último en unirse a las alabanzas al crack rosarino ha sido Fali, central del Cádiz. El defensa, que formó parte de las categoría inferiores del Barcelona, se refirió al astro argentino como a un futbolista de "otra galaxia".

El cadista lo hizo en una entrevisa en la 'Cadena Ser', donde respondió, preguntado por quién era el mejor al que se había enfrentado, con un rotundo: "Messi".

"No era humano. No era normal. Era un lujo enfrentarse cada año a él. Me jodió mucho cuando se fue del Barça. Creo que debería haberse retirado allí. Hasta andando era bueno Messi", dijo el zaguero valenciano.