Se encienden las alarmas en Barcelona

El Barça tampoco superó con éxito el trámite de Amberes. La situación empieza a ser dura. El sábado regresa la Liga y el partido ante el Valencia también va a ser complicado a pesar de que el equipo ché esté en pleno período de construcción.

Es la palabra de moda. A Xavi Hernández le ha servido para explicar lo que él cree que le está pasando al Barcelona. ¿Ha mejorado el equipo desde que fue contratado como entrenador a principios de noviembre de 2021? Numéricamente, sí: ahí están una Liga, una Supercopa de España y una clasificación para los octavos de final de la Champions tras dos años de Europa League. Sin embargo, según los objetivos expuestos por el propio técnico, ¿el proceso de cambio está yendo a la velocidad esperada? Rotundamente, no.

¿Cuánto tiempo necesita Xavi para cerrar el período de construcción? La pregunta es de respuesta complicada y mucho más tras comprobar que en el mismo tiempo y con una plantilla valorada en 701 millones menos, Michel ha construido una obra de arte en Girona. Disculpen las comparaciones porque tienden a ser injustas pero la semana obliga a constatar la realidad. ¿Podría el técnico de Vallecas hacer lo mismo en el Barça? Otra pregunta casi imposible de responder en cuatro líneas.

Ha llegado la hora de dejar de mirar hacia Manchester y Girona, de evitar las excusas y de centrarse en el juego

La misión es difícil porque en un club como el Barcelona siempre hay urgencias. Xavi lo sabe bien. El año pasado el equipo ganó la Liga con el mono de trabajo puesto y éste, tras las críticas al juego, se compró una americana y una corbata para lucir más... pero las críticas no han desaparecido. No hay duda del esfuerzo del club porque la plantilla ha mejorado temporada a temporada hasta cerrar un grupo bastante completo pero, como dice siempre el maestro Laureano Ruiz, los mejores futbolistas no hacen siempre el mejor equipo.

¿Las llegadas de los Joaos y de Gundogan elevan el nivel? Sí. ¿Y el rendimiento del conjunto? Pues no. ¿El centro del campo del Barcelona, con el alemán, De Jong y Pedri, es deseado por toda Europa? Sin duda. ¿Y cuál es el rendimiento que están dando? Discreto.

Ampliamos el objetivo: ¿hay algún futbolista que esté ofreciendo su mejor versión? Lamentablemente, no. Y en el caso de Lewandowski, por ejemplo, la peor en 16 temporadas como profesional. Es evidente de que el problema va más allá de una alineación, de si Pedri no arranca, de si está o no está Gavi o de si Lamine juega más o menos minutos.

Quizás ha llegado la hora de dejar de mirar hacia Manchester y Girona, de evitar las excusas para fijarse en lo esencial y de olvidarse de los nombres para centrarse en el juego. Xavi debe volver a los orígenes y encontrar pronto el clic que dé sentido a su proyecto futbolístico. Las luces de alarma se han encendido.