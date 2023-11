Elena Fort niega explotación laboral en las obras del Spotify Camp Nou

La vicepresidente institucional del Barça asegura que en el club no hay ninguna denuncia ni Inspección de Trabajo tiene ningún expediente abierto "Ni un solo contrato se ha hecho por debajo de convenio. En los contratos de construcción se trabajan seis días a la semana, máximo 12 horas", expone

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha concedido una entrevista al 'El Periódico' después de que este mismo rotativo publicase un reportaje en el que denunciaba los abusos laborales a los que estaban sometidos algunos trabajadores durante las obras de remodelación del Spotify Camp Nou.

Preguntada por si hay explotación laboral en las obras del Camp Nou, Fort responde contundentemente: "No. Tan tajante como que no. No hay ningún trabajador que sufra abusos laborales", de la misma manera que reconoce que el club no tenía constancia de las irregularidades denunciadas por algunos trabajadores en el citado reportaje. "Si la hubiéramos tenido, habríamos actuado. Evidentemente. Habrán hecho denuncia al EL PERIÓDICO, pero en el club no hay ninguna denuncia. Ni Inspección de Trabajo tiene ningún expediente abierto. Ni hay ninguna alarma en todos los procesos internos que nos remita a que haya ningún tipo de irregularidad", argumenta.

Fort afirma que las obras del Estadi "han tenido tres inspecciones sorpresa por parte de Inspección de Trabajo, que es un número mucho mayor que en cualquier obra de estas características en los últimos cinco meses. Y esas inspecciones han determinado algún tipo de necesidad de subsanación de cuestiones leves. Creo que eran la altura de una valla, alguna cuestión muy leve".

La misma información apunta que algunos trabajadores no están cobrando el salario marcado por convenio e, incluso, algunos están por debajo del salario mínimo. "Lo desconozco. Salen cinco nóminas [en la investigación] cuando hay más de 2.000 durante toda la ejecución de los trabajos. Y una cosa es que pueda haber un error en las nóminas. Eso lo estamos revisando. Pero todos los contratos pasan por Seguridad Social. Ni un solo contrato de los que se han hecho está por debajo de convenio. En los contratos de construcción, por convenio, se trabajan seis días a la semana, máximo 12 horas", expone.

En el citado reportaje también aparece el testimonio de un trabajador que recibió amenazas de despido por llegar un día tarde a su jornada laboral, dado que el sábado, el tren que le lleva desde Manresa hasta Les Corts sale más tarde. Motivo por el cual, duerme en un saco de dormir en unos arbustos frente al Gol Nord del Camp Nou para llegar puntual.

"Eso nos sabe muy mal a todos. Pero estamos hablando de que han pasado más de 2.000 trabajadores, que hay un horario. Por lo que leí, porque no lo conocemos, venía de Manresa. Si el tren llega media hora tarde, igual hay un bus anterior. No lo sé. Evidentemente es una circunstancia. No tenemos 2.000 trabajadores durmiendo en la calle, lo que significa que las cosas funcionan", responde Fort.

De la misma manera, la vicepresidenta institucional considera que la reducción de los plazos de entrega propuesta por Limak no debe condicionar las condiciones de trabajo de los obreros.