Joan Franquesa, exvicepresidente del FC Barcelona: "El 'caso Negreira' viene del Villarato, es muy obvio"

El que fuera vicepresidente institucional y de patrimonio del Barça entre 2005 y 2009 ha valorado los pagos a Enríquez Negreira "Está enmarcado más en una praxis de la Federación en una época determina que, reiterativamente, se ha ido produciendo porque alguien dijo que se tenía que hacer", ha comentado

El 'caso Negreira' sigue siendo un tema de conversación dentro del entorno del FC Barcelona. Los últimos en valorar los pagos del club blaugrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018 han sido dos exvicepresidentes de la entidad catalana: Manel Arroyo y Joan Franquesa.

Los dos protagonistas han departido en el cuarto 'Debat de l'Estat de la Nació Barcelonista', una sección del programa radiofónico 'Què T'hi Jugues'. Arroyo fue directivo y vicepresidente de márketing del FC Barcelona entre 2010 y 2018, mientras que Franquesa fue vicepresidente institucional y de patrimonio del 2005 al 2009.

"Es evidente que esto afecta a presidentes del club que poca comunicación y poca planificación conjunta han hecho. Difícilmente había una conjura de todas las directivas. Lo que me dice el sentido común es que esto venía dado. Está enmarcado más en unas praxis de la Federación en una época determinada que de una manera reiterativa se han ido llevando porque alguien dijo que debía hacerse. Esto viene básicamente del Villarato y de praxis que venían de antes, ha comentado Franquesa.

También ha añadido en el citado debate: "Yo pregunté a un compañero. ¿Nosotros lo sabíamos? Y me dijo 'tú no'. Me explicó el origen de cómo apareció la primera factura el primer año, que la sacó el tesorero, Jaume Ferrer".

Arroyo opina lo mismo: "No tenía conocimiento. Poquísima gente con la que he hablado tampoco sabían nada. Son cosas que imagino que quien se lo encontró, se lo encontró hecho y entendió que aquello tenía una misión y ahí terminó".