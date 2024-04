Diez años de camisetas con la marca Barça...si se puede

Ríos de tinta han corrido sobre la posibilidad de que el Barça rompiera el acuerdo con Nike para irse con otra marca o fabricar su propia marca Barça. En muchos mentideros se está analizando la cuestión como una jugada maestra del presidente, Joan Laporta, para acabar sacando más dinero a la multinacional norteamericana. Pero nada más lejos de la realidad. Laporta lleva meses, muchos meses analizando la situación y, sobre todo, poniendo en marcha la operativa que le permitiría al club blaugrana fabricar las equipaciones a tiempo y, sobre todo, distribuirlas.

Se ha hecho de forma tan concienzuda, que el propio Laporta está convencidísimo de que se trata de la gran operación estratégica de los próximos años. Vaya, que lo tiene todo a punto para apretar el botón y comenzar esa aventura de la que hay puestas muchísimas esperanzas económicas por los estudios realizados.

¿Y por qué hasta ahora el presidente del Barça no ha tomado ya la decisión de jugársela el todo por el todo con esta marca propia gestionada directamente por BLM? Pues porque el Barça baraja varios escenarios sobre la reacción que pueda tomar Nike si se rescinde el contrato que está firmado hasta el 2028. Los abogados del club están trabajando en ello y piensan que hay suficientes argumentos para cerrar la relación por incumplimiento flagrante de contrato.

De hecho, Laporta anunció que ya está denunciado, pero el Barça no las tiene todas consigo. Laporta preferiría un acuerdo cerrado con Nike, alejado de cualquier litigio judicial que le podría obligar a provisionar unas cantidades económicas que echarían por la borda los presumibles beneficios de esta temporada. No están dispuestos a jugársela si no lo ven claro. Pero Nike también debe tener claro que lo de la marca propia no es una bravuconada porque en las últimas semanas han enviado a dos de sus máximos ejecutivos a Barcelona para intentar salvar el acuerdo con el Barça.

La decisión final es inminente y la acabará tomando Joan Laporta con su núcleo duro. Y existe el convencimiento de que los beneficios podrían multiplicarse por cuatro con la estrategia que tiene lista el club blaugrana. Ya hay socio más que potente para fabricar las camisetas y el lugar dónde se producirían y también canales de distribución a nivel mundial, que era lo que más preocupaba en la entidad blaugrana. La operativa es de tal magnitud, que los que la conocen se han quedado absolutamente sorprendidos y confían a ciegas en un proyecto que no sería a corto plazo. Porque si funcionara, la idea de Laporta es ampliar la marca propia más allá del próximo año a pesar de ofertas externas como las de Puma. Vaya, que se ven capaces de replicar el modelo durante 10 años...si Nike lo permite y no denuncia. La partida llega a su final.