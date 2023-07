Dembélé sólo piensa en el Barça

El delantero francés no se va a mover, le dan igual las ofertas que puedan llegar a sus representantes La negociación para su renovación hasta 2027 no sólo sigue abierta, si no que avanza positivamente

El sábado a última hora saltó la noticia de una oferta de 200 millones por cinco temporadas del Al Nassr a Ousmane Dembélé. Una propuesta que, según a podido saber SPORT, no va a cambiar las intenciones del internacional francés respecto a las negociaciones que tiene abiertas con el Barça para su renovación hasta 2027.

Efectivamente, el conjunto saudí, que el pasado verano reclutó a Cristiano Ronaldo y que esta temporada ya se ha hecho con los servicios de Youssouf Fofana y Marcelo Brozovic, ha tanteado al entorno de Dembélé, pero el 'no' que se ha encontrado ha sido rotundo.

Dembélé sólo piensa en blaugrana y su única opción es renovar por el Barça. Da igual las ofertas que le lleguen. No se va a mover de Barcelona y así lo ha dicho públicamente y tambien en privado a su técnico, Xavi Hernández, con el que mantuvo una charla antes del inicio de temporada para asegurarle su continuidad.

A principios de mayo, el Barça trasladó a sus representantes una primera propuesta de renovación por tres temporadas, hasta junio de 2027. Un propuesta que fue confirmada por el propio Dembélé en una entrevista a 'Marca' el día en que el conjunto blaugrana arrancó la pretemporada. "El Barça me quiere renovar hasta 2027 y mi agente está hablando con ellos. Soy feliz aquí y quiero seguir", sentenció un Dembélé que desde el mismo momento en que recibió la propuesta para ampliar su contrato con el club blaugrana dio órdenes a sus representantes de no escuchar más ofertas.

Dembélé se encuentra muy identificado con el club y la ciudad y lo que es más importante, se siente valorado por Xavi, un técnico que ha sabido valorar y explotar todas sus condiciones futbolísticas y con el que sacado su mejor versión.

Pese a los cantos de sirena que le llegan de Arabia Saudí, la negociación para la renovación con el Barça no solo sigue abierta, si no que van por buen camino. Tanto es así que la dirección deportiva del club blaugrana confía en poder hacer oficial el acuerdo antes de que comience la competición. En todo caso, no hay ninguna prisa. El Barça cuenta con la palabra del futbolista y Dembélé ya demostró que su fidelidad el pasado verano cuando acabó firmando su continuidada hasta 2024 cuando su contrato ya había expirado, ya era agente libre y podía firmar con cualquier equipo.

Entonces demostró que su voluntad de seguir de blaugrana no eran palabras vacías. Dembélé firmó a pesar de tener ofertas más beneficiosas económicamente. Pero como ahora, el internacional galo no quiere saber nada que no sea continuar en el Barça.