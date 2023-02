Dembélé lidera la lista de regateadores por delante de Vinicius

El delantero francés es el jugador con mejor puntuación en este apartado de LaLiga según datos de CIES El resultado incluye el número de regates completados con éxito, el tiempo de juego y la dificultad de los partidos

Ousmane Dembélé es el mejor regateador de LaLiga, según un estudio de CIES Football Observatory, basado en datos de 2022. El delantero francés lidera la clasificación con una puntuación de 100 basada en datos vinculados al número de regates completados con éxito, tiempo de juego y dificultad de los partidos disputados.

El siguiente en la lista de las grandes ligas es el delantero del Madrid, Vinicius Junior con una puntación de 98,7. El tercero es el centrocampista del Manchester City, Kevin de Bruyne (98,4). El cuarto en la clasificación es el jugador de la Juventus, Kostic (97,9) y el quinto el delantero del Milan Rodrigo Leao (97,4). Le siguen Coman (96,9) y Mbappé (95,5).

