Dembélé decidió con un ‘picotazo’

Cuando el ‘Mosquito’ ve puerta, el Barça nunca pierde: 30 victorias y seis empates Suma ya 7 goles en la presente temporada (5 en la Liga)

Xavi fue el principal valedor para que el FC Barcelona ‘refichara’ a Ousmane Dembélé el pasado verano. No se cansó de elogiarlo. Para el egarense el francés es un futbolista diferencial, de los que integra esa rara estirpe de jugadores capaces de sorprender en un deporte cada vez más automatizado y poco dado a las sorpresas. El ‘7’ del Barça, aunque no siempre lo ha hecho, ayer sí le dio la razón. Sin Robert Lewandowski, ausente por lesión, también contra el Getafe y el Girona, el galo no se escondió y lució galones.

Fue el delantero más incisivo del equipo, el que más disparó y regateó, el que más profundizó y el que anotó un gol que vale tres puntos de oro para aupar al Barça a lo más alto de la tabla y sacar 3 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor. Por actuaciones como la de ayer insistió tanto Xavi en que se quedara Dembélé...

Talismán

El futbolista francés, aunque no se ha prodigado mucho en la faceta anotadora, tiene una curiosa estadística como azulgrana: cuando ve puerta, el Barça nunca pierde (30 victorias y seis empates). El dato lo desveló en su cuenta de twitter Mr. Chip.

El gol de Dembélé, por otra parte, fue el séptimo que anotó en la presente temporada (quinto en la Liga). Es el segundo máximo realizador del equipo, por detrás de Lewandowski, que suma 18 (13 en la Liga). Como barcelonista, Dembélé acumula ya 39 dianas en los 173 partidos que ha jugado desde su llegada en el verano de 2017 procedente del Borussia Dortmund.

Dembélé tocó el balón en 48 ocasiones y tuvo un acierto en el pase del 77% (23 bien de 30 intentados). Además, de los seis duelos que intentó, salió ganador en la mitad de ellos. Cometió una falta, recibió otra y disparó en tres ocasiones a portería. En uno de ellos anotó el tanto ganador, otro se perdió por la línea de fondo y otro se lo bloqueó la defensa rojiblanca. Sin Lewandowski, el Barça tiene en Dembélé un recambio. En la primera urgencia, respondió.