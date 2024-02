El mejor consejo de Deco para fichar: "La clave..."

Deco, ha comparecido hoy para cerrar el 'Sports Tomorrow Congress' dentro del 'Mobile World Congress', que se ha celebrado estos días en Barcelona. El MWC es el congreso tecnológico más importante del mundo y los azulgranas han tenido un papel importante por el Barça Innovation Hub en los dos días donde ha habido mesas redondas impulsadas por el club culé. El director deportivo del Barça ha sido el gran protagonista de la última charla del congreso, que se centraba en como la tecnología ha ayudado en el fichaje de jugadores.

"Antes necesitábamos 'scouters', ahora todo ha cambiado mucho. En estos días es imposible que un jugador joven no sea conocido en cualquier lugar del mundo, es más fácil encontrar el talento." El portugués ha sido claro mostrando como la tecnología ha ayudado a la búsqueda de nuevo talento, ya que ahora cuando un jugador destaca es imposible que no sea conocido en pocos días. Aunque las mejoras tecnológicas hayan mejorado ciertos aspectos en el mundo del 'scout', Deco cree que "en un deporte colectivo la clave es entender que tipo de jugadores necesitas según tu equipo, algo que la tecnología aun no es capaz de hacer".

En clave Barça, el exjugador azulgrana ha expuesto el gran reto que tiene la tecnología en el futbol: "La gran dificultad es saber como los jugadores se adaptarán a la presión. En el Barça hay una presión grande, siempre está peleando por los títulos. Tenemos todos los datos, físico o estadísticos, pero el gran reto que tenemos es saber como es un futbolista mentalmente".

Finalmente, Deco ha dado unos consejos a los asistentes para ser director deportivo, y ha afirmado que no hace falta haber sido futbolista profesional previamente y que lo más importante es "desarrollar la pasión por este deporte".

