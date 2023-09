El dardo de Messi al PSG

El argentino explicó que fue el único campeón del mundo sin reconocimiento por parte de su club Reconoció que su relación con Mbappé estuvo "rebién" aunque su experiencia en París "no fue como esperaba"

Leo Messi concedió una entrevista en 'Olga en vivo' en la que repasó, con un tono distendido, el momento actual en el que vive, después de firmar por el Inter Miami al no renovar con el Paris Saint-Germain. El argentino ha puesto punto y final a su etapa europea y ya lleva meses instalado en la MLS de los Estados Unidos.

En la citada entrevista, el astro argentino repasó su etapa en el Parque de los Príncipes, donde vistió la camiseta del PSG durante dos años; después de salir a regañadientes del Barça. Lejos de encontrar la felicidad, el futbolista reconoce que "no fue como esperaba", aunque le resta importancia. De hecho, apunta también que "las cosas siempre pasan por algo" y "si bien no estaba bien ahí, me tocó ser campeón del mundo”.

Preguntado por su relación con los compañeros de vestuario, sobre todo con Kylian Mbappé, argumentó que estuvo "rebién con todos". Del mismo modo, también reconoció que "estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y, entre comillas, por culpa nuestra, no habían sido campeones del mundo, era entendible".

Sin embargo, no se mordió la lengua al recordar que "fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, aparte de los otros 25 jugadores ahí", refiriéndose a la plantilla de la selección argentina que se coronó como campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022.