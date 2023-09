Messi habla sobre su futuro cuando cuelgue las botas

El argentino reconoció que le gustaría estar relacionado con el mundo del fútbol tras su retirada "Me gusta estar con los chicos, enseñar, también ser director deportivo, pero no sé por dónde voy a ir", apuntó

Leo Messi concedió una entrevista en 'Olga en vivo' en la que repasó, con un tono distendido, el momento actual en el que vive, después de firmar por el Inter Miami al no renovar con el Paris Saint-Germain. El argentino ha puesto punto y final a su etapa europea y ya lleva meses instalado en la MLS de los Estados Unidos.

El delantero firmó un contrato de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025, con el Inter Miami. Entonces, tendrá 38 años y, como él mismo reconoció en la entrevista, "el tiempo pasa para todos". Preguntado por sus planes de futuro, Messi reconoció no tenerlo claro todavía, aunque destapó algunas de sus ilusiones profesionales.

“No lo he pensado y tampoco quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante dejando atrás Europa. No quiero pensar en el siguiente paso, sí en disfrutar con lo que más me gusta es jugar. Es un trabajo que me encanta, es una suerte. Tengo responsabilidades. No sé qué haré, me gusta todo lo relacionado con el futbol, me gusta estar con chicos, enseñar, también ser director deportivo, pero no sé por donde voy a ir", explicó.

Preguntado sobre si estuvo sobre la mesa la opción de regresar a Argentina, Messi no se escondió y fue sincero: “En lo personal siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino, y más después de haber sido campeones del mundo, de poder jugar en Newells. De chiquito ya iba ahí a su cancha", dijo.