Dalot no descarta irse este verano pero asegura que le encanta jugar con el United

El lateral termina contrato este verano y es uno de los defensas que sigue el Barça El portugués asegura que todavía no es el momento de hablar del contrato de su próximo contrato

Diogo Dalot será uno de los protagonistas del mercado de laterales este verano. El portugués, que esta protagonizado su mejor temporada en el United, termina contrato en junio y varios clubes se han interesado por su situaciones. Entre ellos, el FC Barcelona.

De momento, el lateral derecho portugués no se cierra ninguna puerta, aunque su primera opción parece ser seguir en el conjunto inglés: "No creo que sea el momento de pensar en la situación de mi contrato", empezó diciendo en 'Sky Sports'.

