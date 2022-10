El Barça prepara refuerzos para Xavi en el mes de enero

El club blaugrana da luz verde a un mínimo de dos incorporaciones tras el varapalo en la Champions El área deportiva avanzará parte de la planificación: la idea es traer a un centrocampista y un lateral

Ya lo dijo el presidente del Barça, Joan Laporta, hace unos días: el Barça está preparado para reforzarse en el mes de enero y ya se ha tomado la decisión de intentar salir al mercado para firmar un mínimo de dos jugadores. La idea, pactada con el entrenador, es avanzar la planificación prevista para verano y apuntalar al equipo con un centrocampista y un lateral derecho. Ya hay una pre-lista consensuada desde hace semanas y el Barça se pondrá manos a la obra para intentar llegar a acuerdos satisfactorios.

La idea del técnico y el área deportiva pasaba por firmar en verano un sustituto a Sergio Busquets, que acaba contrato y no seguirá la próxima temporada. La gran inversión del club blaugrana irá en esa posición en la que se manejan un mínimo de cuatro nombres. La operación más avanzada es la de Rúben Neves, del Wolverhampton aunque su nombre no tiene el quorum de toda el área técnica. Es por ello que se está avanzando en otros futbolistas aunque los parámetros económicos son claros y no se cometerán locuras. En el caso de Neves, la operación podría cerrarse de forma muy ventajosa para la entidad.

La posición de lateral diestro sí que tiene un perfil claro y el Barça busca un jugador potente, que ayude físicamente al equipo desde atrás, pero que sea capaz también de llegar a la línea de fondo y aportar ofensivamente. El Barça tiene un problema en esa posición y Xavi Hernández ha venido utilizando a Sergi Roberto o a los centrales Araujo y Koundé para tapar ese hueco. Quieren un especialista que acabe con el debate de una vez por todas y el club ha sondeado la opción de Diogo Dalot (Manchester United) aunque será prácticamente imposible sacarlo de la Premier.

Para poder reforzar el equipo, el Barça estará obligado también a dar salidas para reducir fichas y salarios en el primer equipo. Aquí también hay debate aunque todo apunta a que uno de los elegidos sería Memphis, que sigue lesionado y no ha tenido demasiados minutos en el equipo. El club quiere dar salida a Piqué y Alba este mes de enero aunque saben que será muy complicado llegar a un acuerdo, por lo que se abren todo tipo de opciones para crear espacio. Las conversaciones entre el área deportiva y Xavi Hernández son contínuas y el trabajo para realizar una segunda revolución se completará durante la celebración del Mundial. Se viene un mes de enero movido.