El consejo de Cruyff a Xavi que se ha hecho viral con la crisis

Hace unos años TV3 logró juntar a Johan Cruyff y Xavi Hernández en una charla, donde reflexionaban sobre la figura del primer entrenador. El neerlandés se explayó en su experiencia en el banquillo del Barça y dio algunos consejos a Xavi con algunas frases muy contundentes: "No es agradable", reflexionaba el técnico.

Cruyff arrancaba así su consejo. "Un entrenador es un tío solo y tiene todo el club en contra o a favor, depende de si ganas o pierdes, pero tú tienes que tomar las decisiones por conocimiento", empezaba diciendo.

"La única manera para sobrevivir es si puedes enviar al presidente a tomar puñetas para allá. Y que no se meta y, si no, adiós, buenas noches. Es tener la fuerza para decir: 'este para todos vosotros es el mejor jugador, pero a mí me molesta y va fuera'. Si tú tienes esta fuerza mental de carácter eres un buen entrenador para el primer equipo del Barcelona, el Ajax o Manchester, un grande", destacaba.

"No tiene nada que ver con la calidad futbolística. Tiene que ver con el carácter de llegar donde tú crees que tienes que llegar. Si hay un jugador que te molesta porque no hace lo que debe, hay que liquidarlo. Si no puedes por fuerza o carácter, vive bien y coge el segundo equipo. Ser el primer entrenador no es agradable, ¿eh? Es bastante desagradable. De vez en cuando hay enfadarse. Y no te equivoques: el primer entrenador tiene que meter a 11, pero hay veinte jugadores", recordaba. Unas palabras que se han hecho virales en un momento donde Xavi vive sus horas más complicadas en el Barça.