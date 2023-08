Comunicado médico de Ronald Araujo

El central ha sufrido una lesión en el bíceps femoral Será baja ante el Cádiz en el debut oficial del equipo en Montjuïc

Malas noticias para Xavi Hernández. En el último entrenamiento del FC Barcelona, el cuarto capitán del equipo, Ronald Araujo, ha sufrido una lesión en el bíceps femoral que le hará ser baja seguro para el partido del Barça ante el Cádiz en el debut de los azulgranas en Montjuïc.

El uruguayo, que fue uno de los jugadores más destacados en Getafe con sus continuas carreras en su nueva posición de lateral diestro, pudo ser decisivo provocando un penalti a favor del Barça, aunque finalmente el VAR lo anulara por manos previas de Gavi.

Ahora, su baja obligará a Xavi a recuperar a Kounde en la demarcación que menos le gusta o volver a reciclar a Sergi Roberto.

ESTE ES EL COMUNICADO DEL BARÇA

"Ronald Araujo se ha producido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", reza el escueto parte médico del FC Barcelona.

¿CUÁNTOS DÍAS DE BAJA?

Aunque el comunicado del Barça no da un tiempo de baja específico, las lesiones en el bíceps femoral suelen tener a los jugadores en el dique seco unas tres-cuatro semanas, por lo que el uruguayo no volvería a estar disponible hasta el regreso de LaLiga tras el parón por selecciones, es decir, hasta la quinta jornada ante el Betis en el Estadi Lluís Companys.

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÍA?

Teniendo en cuenta que el tiempo de baja sea el mínimo, las tres semanas anteriormente comentadas, el central azulgrana se perdería tres partidos de LaLiga ante el Cádiz en Montjuïc, el Villarreal en La Cerámica y Osasuna en El Sadar.